Geekbuying nous propose aujourd'hui 4 deals d'exception.

Commençons par le Raspberry Pi 4 B qui possède un SoC Broadcom 2711 avec processeur ARM Cortex-A72 à 4 coeurs (fréquence de 1,5 GHz) avec 4 à 8 Go de RAM, la gestion du double affichage jusqu'en 4K (2 ports micro-HDMI) et du décodage vidéo matériel jusqu'en 4K p60.

Le Raspberry Pi 4 modèle B fait le plein au niveau connectiques avec deux ports micro-HDMI, un port MIPI CSI, deux ports USB 2.0, un port micro USB, deux ports USB 3.0, un port MIPI DPI et enfin un port GPIO.

Il propose également le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac (2,4 GHz et 5,0 GHz), le Bluetooth 5.0, et intègre un contrôleur Ethernet Gigabit (PoE en option).

Geekbuying casse les prix en nous proposant aujourd'hui le Raspberry Pi 4 Model B en versions 4 et 8 Go de RAM avec la livraison gratuite en 10 à 20 jours :

Continuons notre shopping avec le mini PC AMR5 qui est un ordinateur de bureau de taille réduite intégrant un processeur AMD Ryzen 7 5700U épaulé par 16 Go de mémoire vive (RAM) et une puce graphique AMD Radeon Graphics. Il intègre un disque SSD de 512 Go avec Windows 11, une puce pour le WiFi et le Bluetooth. Enfin, il gère un triple affichage avec la présence de connecteurs HDMI, DP et Type-C pour de la 4K à 60 Hz.

Vous trouverez chez Geekbuying le mini PC AMR5 au prix ultra réduit de 289 € avec le code NNNFRAMR5. La livraison est prévue sous 10 à 20 jours, gratuitement.



Terminons enfin avec le mini PC GMK M2 qui ne mesure que 114 x 106 x 42,5 mm et ne pèse que 500 g. Il dispose d'un puissant processeur Intel Core i7 11390H 4C/8T (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo), avec chipset graphique Intel Iris Xe Graphics et est épaulé par 16 Go de mémoire vive (RAM) mais aussi une carte Wifi 6 et le Bluetooth 5.2, le tout pour une consommation de seulement 35 Watts.

Niveau système d'exploitation, Windows 11 Pro est installé sur un disque SSD d'une capacité de 1 To (M.2. 2280 NVMe PCIe 3.0, mais le port PCIe 4). Il présente de nombreuses connectiques : double HDMI, connecteur type-C (qui permet de connecter jusqu'à 3 écrans en 4K / 60 Hz), 3 USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 port DC, 1 audio et enfin 1 prise RJ45 Ethernet 2,5 Gbps.

Geekbuying propose le mini PC GMK M2 à seulement 315 € avec le code NNNFRM2EU. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis l'Europe.

