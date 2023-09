La (très) bonne affaire du jour nous est proposée aujourd'hui par Cdiscount qui propose le dernier-né de chez OnePlus à un prix défiant toute concurrence, à savoir que le OnePlus 11 128 Go est affiché à seulement 599 € au lieu de 849 € prix officiel actuellement chez OnePlus, le tout avec une livraison en 1 jour !

Disponible depuis février 2023, le smartphone OnePlus 11 5G que nous avons testé dispose d'un écran 2K AMOLED de 6,7" avec une définition de 3216 x 1400 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il possède un SoC Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par de 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Il dispose d'une batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide 100 W. Et concernant la partie photo, il présente une triple caméra à l'arrière (50 MP, 48 MP et 32 MP) ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Vous trouverez donc chez Cdiscount le smartphone OnePlus 11 128 Go au tout petit prix de seulement 599 € au lieu de 849 €, avec la livraison en un jour !



A noter que le précédent modèle est également en promotion mais cette fois-ci chez AliExpress. Le smartphone OnePlus 10 Pro possède pour sa part un écran Fluid AMOLED de 6,7" également à 120 Hz à une définition de 3216 x 1440 px, avec processeur Snapdragon 8 Gen 1, 8 à 12 Go de RAM et un stockage de 128 à 256 Go. On trouvera également un triple capteur photo avec module principal de 48 MP, et deux autres modules de 50 MP et 8 MP, tandis que dans l'écran vous trouverez un APN de 32 MP pour les selfies. Sa batterie est de 5000 mAh avec charge rapide à 80 W.

Vous trouverez chez AliExpress le smartphone OnePlus 10 Pro 8/128 Go à 491 € au lieu de 579 € (529 € chez Amazon), mais également le OnePlus 10 Pro 12/256 Go à 556 € au lieu de 629 €, dans les deux cas avec la livraison gratuite sous 3 jours depuis la France.





Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec les aspirateurs balais Shunzao Z11 Max, Proscenic P12 et WashVac F20 à prix cassé ou encore RED by SFR qui lance un superbe forfait mobile 40 Go à moins de 10 € !