Depuis des mois, la rumeur court autour d’une supposée nouvelle génération de processeurs Nvidia avec architecture ARM. On pouvait imaginer le développement d'une nouvelle famille de processeurs pour PC portables développée en solo ou en commun avec MediaTek.

Le salon Computex 2025 à la fin du printemps n'a pas livré de détails sur les processeurs N1 et N1X, laissant planer le doute sur leur nature, d'autant plus que la firme a dévoilé de nouveaux produits Blackwell tout au long du premier semestre.

L’annonce faite par Jensen Huang, CEO du groupe, vient enfin lever le voile : la fameuse puce N1 est en réalité la superpuce GB10 qui équipe déjà le DGX Spark, l’un des supercalculateurs IA compacts les plus attendus.

Et tant pis pour une entrée sur le segment des processeurs pour PC portables, même si le rapprochement entre Nvidia et Intel devrait donner des solutions x86 / RTX séduisantes.

Une architecture hybride pensée pour l’IA

NVIDIA a choisi une direction particulière pour son nouveau GB10 Superchip, aujourd’hui officiellement désigné sous le nom de N1. Cette puce n’est pas une simple évolution de GPU, mais la convergence de deux mondes : un cœur ARM de 20 cœurs conçu en collaboration avec MediaTek et une partie GPU Blackwell affichant 6144 cœurs CUDA.

Le mariage entre les CPU Cortex-X925, Cortex-A725 et le GPU Blackwell donne naissance à une plateforme pensée pour des charges de travail massives, tout en maintenant une consommation énergétique maîtrisée autour de 170W.

Un engagement réaffirmé dans les processeurs ARM

Face au partenariat annoncé entre NVIDIA et Intel pour la production de CPU x86 dotés de chiplets RTX, certains s’interrogeaient sur la direction prise par la marque envers l’écosystème ARM.

Jensen Huang a précisé que « la coopération avec Intel n’affectera en rien le développement de nos processeurs ARM ». Autrement dit, NVIDIA multiplie les alliances stratégiques, sans abandonner l’avancée de son architecture propriétaire, dont la feuille de route inclut les puces Grace et Blackwell, puis Vera et Rubin pour la prochaine génération aperçue avec l'annonce de Rubin CPX.

Rubin CPX prépare la prochaine génération de GPU Nvidia

Officiellement présentée dans le DGX Spark, la puce N1 vise d’abord les développeurs et centres de données IA, mais Huang évoque déjà « de nombreuses autres versions », laissant la porte ouverte à une intégration future dans des laptops ou mini-PC grand public.

NVIDIA prépare-t-il une offensive sur le marché grand public ?

L’absence de la série N1 au Computex et l’absence d’une date de lancement précise alimentent le suspense. Les indices semés par NVIDIA suggèrent que cette technologie pourrait prochainement s’inviter hors du secteur professionnel.

La question du développement d'un processeur ARM qui pourrait rivaliser avec les puces d'Apple demeure, mais la stratégie hybride GPU-CPU, portée par le savoir-faire de MediaTek et l’efficacité de l’architecture Blackwell, semble répondre autant aux besoins des entreprises qu’aux attentes d’un marché PC en quête d’innovation.

En ajoutant un axe x86-Blackwell grâce au partenariat avec Intel, Nvidia se couvre dans toutes les directions et anticipe les évolutions du marché des processeurs et des besoins en matière d'intelligence artificielle.