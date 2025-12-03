C'est une nouvelle qui secoue la communauté des makers et des passionnés d'électronique. Le Raspberry Pi, symbole de l'informatique accessible, est contraint de revoir ses tarifs à la hausse.

Les modèles phares, les Raspberry Pi 4 et 5, voient leur prix grimper de 5 à 25 dollars selon la configuration. Une décision difficile mais inévitable face à un marché des composants électroniques sous très haute tension.

Pourquoi une telle hausse des prix maintenant ?

Le coupable principal est identifié : la hausse vertigineuse du coût de la mémoire vive. Le déploiement massif des infrastructures dédiées à l'IA par des géants comme OpenAI, Meta ou Google crée une demande sans précédent pour les composants mémoire. Les fabricants principaux, comme Samsung ou Hynix, peinent à suivre la cadence, provoquant une raréfaction de l'offre et une explosion mécanique des prix qui impacte toute l'industrie.

Eben Upton, le PDG de Raspberry Pi, qualifie cette pression de « douloureuse mais temporaire ». Il explique que ces nouveaux tarifs sont nécessaires pour « sécuriser nos approvisionnements en mémoire » dans un contexte de plus en plus contraint. La fondation n'est d'ailleurs pas un cas isolé ; des acteurs majeurs comme Dell ou HP ont également prévenu leurs clients de hausses à venir sur leurs machines.

Quels modèles sont concrètement touchés par cette augmentation ?

L'ajustement de prix n'est pas anodin et touche directement les modèles les plus populaires. Le Raspberry Pi 5 avec 4 Go de RAM passe par exemple de 60 à 70 dollars. La version 8 Go subit une augmentation de 15 dollars, atteignant désormais 95 dollars. Le modèle le plus performant, avec 16 Go de RAM, voit son prix s'envoler de 25 dollars pour atteindre 145 $.

Les versions antérieures ne sont pas épargnées. Le Raspberry Pi 4 équipé de 4 Go de RAM augmente de 5 $, tandis que la version 8 Go prend 10 $. Ces augmentations concernent également les Compute Modules destinés à l'industrie. Seuls les modèles d'entrée de gamme comme les Raspberry Pi 3 ou les Pi Zero semblent pour l'instant protégés de cette inflation.

Existe-t-il une alternative pour les petits budgets ?

Consciente de l'impact de ces hausses sur sa communauté, la fondation tente de proposer un compromis. Un nouveau modèle fait son apparition : un Raspberry Pi 5 doté de seulement 1 Go de RAM, commercialisé à 45 dollars. Cette version conserve la puissance du processeur quad-core ARM Cortex-A76 à 2,4 GHz, mais sa faible quantité de mémoire vive la destine principalement à des projets spécifiques ne nécessitant pas d'interface graphique.

Cette solution n'est pas parfaite, mais elle représente le meilleur compromis actuel pour ceux qui ont besoin de la puissance de calcul du Pi 5 sans avoir de gros besoins en mémoire. Pour de nombreux cas d'usage simples, se tourner vers des cartes plus anciennes avec 1 ou 2 Go de RAM restera une option plus pertinente et économique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette augmentation de prix est-elle définitive ?

Le PDG de Raspberry Pi, Eben Upton, a déclaré que la situation était « temporaire ». Il espère pouvoir annuler ces augmentations une fois que la pression sur le marché de la mémoire, principalement due à la demande de l'IA, se sera calmée. Cependant, aucun calendrier n'a été communiqué.

Tous les modèles de Raspberry Pi sont-ils concernés ?

Non, l'augmentation concerne principalement les modèles Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5 avec des capacités de RAM plus élevées (à partir de 4 Go). Les versions d'entrée de gamme plus anciennes comme le Raspberry Pi 3, le Raspberry Pi Zero ou les modèles avec 1 ou 2 Go de RAM ne sont pas affectés pour le moment.

Quelle est la cause exacte de la pénurie de mémoire vive ?

La cause principale est la demande explosive de la part des entreprises qui construisent des centres de données pour l'intelligence artificielle. Ces infrastructures nécessitent d'énormes quantités de mémoire vive (RAM) et de stockage, ce qui crée une pénurie et fait grimper les prix pour tous les autres secteurs, y compris celui de l'informatique grand public et des nano-ordinateurs.