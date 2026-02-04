Le couperet est tombé une nouvelle fois pour les amateurs de la petite carte-mère en forme de framboise. Eben Upton, le fondateur de la Fondation Raspberry Pi, a officialisé une nouvelle augmentation des tarifs, la troisième en à peine six mois.

Cette décision, annoncée début février, impacte durement les modèles les plus populaires et les plus puissants, rendant l'accès à ces nano-ordinateurs de plus en plus onéreux.

Quels modèles sont concrètement touchés par cette augmentation ?

La vague de hausse ne touche heureusement pas l'intégralité du catalogue. Seuls les modèles des gammes Raspberry Pi 4 et 5, ainsi que les Compute Modules 4 et 5, sont concernés, mais à une condition essentielle : qu'ils embarquent au moins 2 Go de RAM ou plus. Les versions d'entrée de gamme, notamment celles dotées de seulement 1 Go de RAM, sont pour l'instant épargnées, tout comme le Pi 400.

L'impact financier est directement proportionnel à la quantité de mémoire embarquée. Il faut désormais compter 10 dollars de plus pour un modèle 2 Go, 15 dollars pour 4 Go, 30 dollars pour 8 Go, et une augmentation spectaculaire de 60 dollars pour la version 16 Go. Le Raspberry Pi 5 haut de gamme franchit ainsi la barre symbolique des 200 dollars en prix public recommandé.

Quelle est la cause de cette "RAMpocalypse" ?

Le coupable de cette situation a été clairement identifié par la fondation. Il s'agit de la mémoire vive de type LPDDR4, dont le coût a plus que doublé au cours du dernier trimestre. Contrairement aux géants du secteur, la fondation n'a pas un poids suffisant pour peser dans les négociations et subit de plein fouet les turbulences du marché des semi-conducteurs.

Cette pression sans précédent est largement alimentée par le déploiement massif des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Ce secteur, extrêmement gourmand en composants, sature les capacités de production des usines et crée une concurrence féroce pour l'accès aux puces mémoire, laissant peu de marge de manœuvre aux plus petits acteurs.

Faut-il s'attendre à un retour à la normale ?

Malgré un horizon 2026 qui s'annonce complexe, Eben Upton se veut rassurant sur le long terme. Il présente cette situation comme conjoncturelle et directement liée à une hausse des prix globale des composants. La fondation s'est ainsi engagée à ajuster ses tarifs à la baisse dès que la tension sur le marché de la mémoire s'estompera.

En attendant, le message envoyé à la communauté est clair : la priorité absolue est de garantir la disponibilité des produits. Cela implique de sacrifier temporairement leur accessibilité historique. Pour les projets non urgents, la patience est donc de mise. Les produits plus anciens, tels que les Zero et Pi 3 qui utilisent de la mémoire LPDDR2, sont également épargnés grâce à des stocks constitués sur plusieurs années.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les Raspberry Pi sont-ils plus chers ?

Non, l'augmentation ne concerne que les modèles des gammes Pi 4, Pi 5 et Compute Modules 4 et 5 équipés de 2 Go de RAM ou plus. Les versions avec 1 Go de RAM, le Raspberry Pi 400 (intégré dans un clavier) et les anciennes générations (Zero, Pi 3) conservent leurs prix actuels.

Cette hausse des prix est-elle définitive ?

Selon la Fondation Raspberry Pi, cette mesure est temporaire et dictée par la situation exceptionnelle du marché des semi-conducteurs. L'organisation a promis de réduire ses tarifs dès que les coûts des composants mémoire reviendront à un niveau normal.