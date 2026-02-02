Le secteur technologique vit au rythme des cycles d'approvisionnement, mais la dynamique actuelle dépasse tout ce qui a été observé jusqu'à présent. La demande pour les composants mémoire, qui sont au cœur de tous nos appareils électroniques, des smartphones aux serveurs les plus puissants, est en train de créer une tension extrême sur les capacités de production mondiales.

Le cabinet d'analyse TrendForce alerte sur une augmentation sans précédent des prix de la mémoire. En cause, une demande insatiable tirée par l'intelligence artificielle et les centres de données, créant un déséquilibre majeur sur le marché.

Une révision spectaculaire des prévisions de prix

TrendForce a publié une mise à jour de ses prévisions confirmant une situation explosive. L'estimation pour la hausse des prix de la DRAM conventionnelle au premier trimestre 2026 a été drastiquement revue à la hausse, passant d'une fourchette déjà élevée de 55-60% à un bond stupéfiant de 90 à 95% par rapport au trimestre précédent. C'est tout simplement la plus forte augmentation trimestrielle jamais enregistrée pour ce type de composant.

La mémoire NAND Flash, utilisée pour le stockage dans les SSD et les appareils mobiles, n'est pas en reste. Ses prix contractuels devraient grimper de 55 à 60% sur la même période, une révision significative par rapport à l'estimation initiale de 33-38%.

TrendForce précise même que d'autres ajustements à la hausse ne sont pas à exclure, tant le marché est dominé par les fournisseurs qui ont désormais un pouvoir de négociation considérable.

L'IA et les data centers, catalyseurs de la pénurie

La racine de cette inflation galopante est clairement identifiée et sans surprise : la demande persistante et massive générée par l'intelligence artificielle et les besoins croissants des centres de données.

Les grands fournisseurs de services cloud (CSP) nord-américains et chinois, ainsi que les fabricants de serveurs, se livrent une compétition féroce pour sécuriser leurs approvisionnements en mémoire via des contrats à long terme, accentuant la pression sur une offre déjà limitée.

Cette pénurie généralisée affecte tous les segments. Le marché des PC, qui avait déjà connu une fin d'année 2025 tendue avec des livraisons supérieures aux attentes, voit ses stocks de DRAM fondre.

Les analystes prévoient que les prix de la DRAM pour PC pourraient plus que doubler au premier trimestre 2026. Parallèlement, les fabricants de mémoire, voyant la rentabilité exceptionnelle de la DRAM, réallouent une partie de leurs capacités de production, limitant d'autant plus l'offre de NAND Flash.

Quelles conséquences pour l'industrie et les consommateurs ?

Les répercussions de cette flambée des prix se feront sentir à tous les niveaux de la chaîne de valeur technologique. Les fabricants de PC (OEM) et de serveurs, même les plus importants, peinent à maintenir leurs niveaux de stocks et devront répercuter ces hausses sur leurs produits finis.

Les contrats pour la mémoire de serveur devraient connaître une augmentation d'environ 90%, un record absolu qui se traduira inévitablement par des coûts plus élevés pour les services cloud et les infrastructures d'entreprise.

Le secteur mobile subira également ces conséquences en cascade. Les prix des puces LPDDR4X et LPDDR5X, essentielles aux smartphones haut de gamme, devraient grimper de près de 90%.

Si les contrats avec les marques américaines ont été largement finalisés fin 2025, les négociations avec les acteurs chinois s'annoncent tendues. Pour le consommateur final, cette situation laisse présager une augmentation sensible du prix des ordinateurs, des smartphones et de nombreux autres appareils électroniques dans le courant de l'année 2026.