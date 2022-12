Commençons notre top avec la souris filaire Razer DeathAdder Essentiel qui bénéficie de 48 % de réduction sur le site Amazon.

La souris est pourvue d’un capteur optique avec une sensibilité maximale de 6400 DPI. Elle affiche un rétroéclairage RVB totalement configurable depuis l’application du constructeur. La souris dispose d’une forme très ergonomique avec un profil de droitier et possède 5 boutons totalement programmables. Du côté de la durée de vie, la souris supporte jusqu’à 10 millions de clics.

La souris filaire Razer DeathAdder Essentiel est au tarif réduit de 21 € au lieu de 34 € avec la livraison gratuite sur Amazon.





Passons maintenant au smartphone Nothing Phone (1) qui perd quelques pourcentages sur Amazon.

Ce dernier dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels avec une vitre Corning Gorilla et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce dernier profite d’un million de couleurs qui offrent de belles performances. Le mobile est propulsé par le processeur Snapdragron 778G+ avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, il dispose de deux appareils de 50 MP qui offrent un réalisme impressionnant. Notons aussi la présence d’une interface à Glyphes qui offre un nouveau système de communication avec des motifs lumineux qui indique l’état de charge, des notifications et plein d’autres interactions. Le smartphone profite du système d’exploitation Nothing OS qui profite de l’absence de bloatware et offre une bonne vitesse et fluidité.

Sur Amazon, le smartphone Nothing Phone (1) est au prix de 400 € au lieu de 469 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le clavier HyperX Alloy Core qui est également à petit prix sur Amazon.

Le clavier dispose d’une structure rigide et durable qui est capable de résister à 120 ml de liquide. Ses touches sont silencieuses et confortables avec la fonction anti-ghosting. Il profite également d’un rétroéclairage avec 5 zones que vous pouvez personnaliser. Nous notons aussi la présence d’une barre lumineuse qui dispose de plusieurs effets comme l’onde de spectre, la respiration et bien d’autres.

Le clavier est équipé également de touches médias dédiées ainsi que d’un accès rapide pour régler la luminosité ou les effets d’éclairage pendant vos sessions de jeux. Pour finir, il est possible de verrouiller le clavier sans avoir besoin de verrouiller le système.

Sur le site d’Amazon, le clavier HyperX Alloy Core est au prix de 25 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le VTT BEZIOR X500 Pro à prix réduit ou encore l'énorme écran PC avec le LG Electronics Ultragear 48GQ900-B à prix réduit.