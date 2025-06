C'est une rumeur que les fans connaissent bien. Le genre de serpent de mer qui refait surface chaque année, fait d'espoirs et de déceptions. Mais cette fois, le son de cloche est différent. L'arrivée de Red Dead Redemption 2 sur les consoles de nouvelle génération ne relève plus du fantasme. Plusieurs sources concordantes et des indices troublants indiquent qu'une annonce est non seulement proche, mais qu'elle pourrait avoir lieu dans les tout prochains jours.

Quelles sont les dernières preuves d'une annonce imminente ?

La preuve la plus récente et la plus parlante vient directement de l'un des principaux intéressés. Rob Wiethoff, l'acteur qui prête sa voix si caractéristique à John Marston, a eu bien du mal à contenir son enthousiasme lors d'un récent stream. Il a clairement fait allusion à une nouvelle imminente, déclarant : "J'ai une nouvelle tellement excitante que je ne peux pas la partager avec vous en ce moment et cela me tue". Il a même précisé qu'une annonce majeure interviendrait avant le vendredi 20 juin. C'est le genre de déclaration qui met le feu aux poudres et qui donne un poids considérable aux bruits de couloir.

Que disent les rumeurs sur les plateformes et la date de sortie ?

Les fuites convergent vers une sortie simultanée sur plusieurs machines. Le jeu serait prévu sur PS5 et Xbox Series X/S, ce que les joueurs attendent depuis des années. Mais la vraie surprise serait l'arrivée du titre sur la Nintendo Switch 2. L'insider réputé Nate The Hate a récemment confirmé la véracité de ces rumeurs dans un podcast. Selon lui, la sortie serait programmée pour la fin de l'été ou le début de l'automne 2025. Il va même plus loin en affirmant : "J’ai l’impression que c’est un jeu que Nintendo aimerait avoir comme une sorte de tête d’affiche d’un Nintendo Direct." Un portage de ce calibre serait en effet un argument de vente massif pour la nouvelle console de Nintendo.

D'où vient cette rumeur à l'origine ?

L'idée d'un tel projet n'est pas nouvelle. Dès 2020, des sources évoquaient déjà une version "next-gen" dans les cartons de Rockstar Games. Le projet aurait ensuite été mis en pause, le studio préférant se concentrer sur l'inépuisable GTA V. Il a fallu attendre les fuites massives du procès entre Microsoft et la FTC en septembre 2023 pour avoir une confirmation quasi officielle. Des documents internes mentionnaient noir sur blanc l'existence de cette version améliorée et des négociations pour sa sortie sur le Game Pass. Après une période de silence, la rumeur a repris de plus belle avec l'approche du lancement de la Switch 2, pour finalement s'emballer avec les récentes déclarations des insiders et des acteurs.

Pourquoi cette version serait-elle si importante ?

Pour des millions de joueurs, ce serait l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre dans des conditions techniques optimales, enfin à la hauteur des consoles actuelles. Pour Nintendo, l'arrivée d'un tel jeu sur la Switch 2 serait un signal fort envoyé à l'industrie et aux joueurs.

Rob Wiethoff a-t-il donné une date précise pour l'annonce ?

Pas une date exacte, mais une fenêtre très resserrée. Il a mentionné que la nouvelle serait révélée "la semaine prochaine" et "certainement avant vendredi", ce qui pointe vers une annonce avant le 20 juin 2025.

Est-ce que Rockstar a confirmé l'information ?

Non. Fidèle à son habitude, Rockstar Games reste parfaitement silencieux. Pour le moment, toute l'information provient de sources internes, de fuites documentées et des déclarations des personnes impliquées dans le projet original.