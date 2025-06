Le marché des consoles portables est en plein remou depuis la montée en puissance des machines propulsées par Windows. Après le succès surprise du PlayStation Portal, qui n'était pourtant qu'un simple accessoire de streaming, des rumeurs persistantes et de plus en plus précises évoquent le grand retour de Sony sur le devant de la scène. Et cette fois, il ne s'agirait pas d'un simple écran déporté. Les informations, qui proviennent d'un leaker réputé, dessinent les contours d'une véritable console portable autonome, une sorte de "PS5 Pro de poche" dopée à l'intelligence artificielle, prête à en découdre avec la concurrence.

Une fiche technique digne de la PS5 Pro ?

C'est le cœur de la rumeur, ce qui la rend si excitante. La future machine de PlayStation ne serait pas un simple appareil au rabais. Selon l'insider KeplerL2, elle embarquerait une puce AMD de dernière génération, basée sur l'architecture graphique RDNA 5. Une architecture si récente qu'elle n'existe pas encore sur le marché.

Mais l'arme secrète de cette console pourrait être ailleurs. Elle intégrerait le fameux PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Il s'agit de la même technologie d'upscaling par intelligence artificielle ayant fait la fierté de la PS5 Pro. Concrètement, l'IA permettrait d'afficher des images en haute définition et avec une grande fluidité, sans que la console n'ait besoin d'une puissance de calcul brute démesurée. C'est une solution parfaite pour une machine nomade, où l'équilibre entre performance et autonomie est essentiel. Cet atout pourrait donner un avantage décisif à Sony face à ses concurrents. Et notons d'ailleurs que c'est aussi le choix fait par Nintendo avec sa Switch 2.

Côté mémoire, la rumeur évoque 16 Go de RAM, soit autant que la PS5 de salon. La bande passante serait certes moins rapide, mais ce compromis serait compensé par un système de cache intelligent (MALL cache), une technologie redoutablement efficace pour éviter les ralentissements. Sur le papier, la fiche technique est impressionnante et dessine une machine pensée pour la performance.

Oubliez le PlayStation Portal, voici une vraie console autonome

Cette nouvelle rumeur marque une rupture totale avec le dernier produit nomade de Sony. Il faut se souvenir que le PlayStation Portal, sorti en 2023, n'est pas une console. C'est un accessoire qui se contente de streamer les jeux depuis une PS5 connectée au même réseau. Une proposition qui a frustré de nombreux joueurs qui rêvaient d'une nouvelle PSP ou d'une héritière à la PS Vita.

Avec ce nouveau projet, Sony répondrait enfin à cette attente. La machine serait totalement autonome. On pourrait y installer et y jouer à des jeux directement, que l'on soit chez soi ou en déplacement. Mais pourquoi Sony reviendrait-il sur ce marché après l'échec commercial de la PS Vita ? Le contexte a radicalement changé. À l'époque, la Vita faisait face à la montée en puissance des jeux sur smartphone et à un catalogue de titres qui peinait à convaincre. Aujourd'hui, le marché du jeu nomade a été relancé et popularisé par l'immense succès de la Nintendo Switch et, plus récemment, par le phénomène des PC de jeu portables comme le Steam Deck ou le ROG Ally. Le public est là, et il est demandeur. Le succès commercial inattendu du Portal a sans doute servi de test pour Sony, confirmant qu'il y avait un appétit pour le jeu PlayStation en format nomade.

La bataille des nomades : Sony face à Xbox et au reste du monde

Si Sony se lance, l'entreprise ne trouvera pas un terrain vierge. La concurrence est déjà féroce. Le marché est aujourd'hui segmenté entre l'écosystème fermé et familial de la Switch, et le monde plus ouvert des PC-consoles comme le Steam Deck, qui donnent accès à une immense bibliothèque de jeux PC. C'est dans ce contexte que la rivalité historique entre Sony et Microsoft pourrait être relancée sur un nouveau front.

En effet, ces rumeurs sur une portable PlayStation arrivent juste après l'officialisation par Microsoft de sa propre console portable Xbox. Bien que les détails techniques manquent encore, la stratégie de Xbox est claire : une machine frontale, assumée, et entièrement tournée vers son service d'abonnement, le Game Pass. La question pour Sony est donc de savoir comment se positionner. Proposeront-ils des versions portables de leurs plus grands succès PS5 ? Développeront-ils des jeux exclusifs pour ce format ? Ou s'appuieront-ils sur leur propre service d'abonnement pour concurrencer le Game Pass ? La bataille s'annonce passionnante.

Rumeur crédible ou simple rêve de joueur ?

Il faut bien sûr garder la tête froide. Pour l'instant, tout cela n'est qu'une rumeur. Sony n'a absolument rien confirmé officiellement. Mais la source de cette fuite, KeplerL2, est connue pour sa fiabilité dans le monde du hardware. De plus, le timing et la cohérence technique du projet rendent cette perspective très crédible.

Si cette "PS5 Pro de poche" venait à se concrétiser, cela marquerait un retour spectaculaire de Sony sur un marché qu'il avait abandonné il y a près de dix ans. La guerre des consoles portables, que beaucoup pensaient terminée avec la fin de la PS Vita, pourrait être relancée de la plus belle des manières. Une chose est sûre : les prochains mois s'annoncent passionnants pour les amateurs de jeu nomade.