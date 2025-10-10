Alors que la licence reste l'une des plus puissantes de la pop culture, l'univers de Game of Thrones s'invite dans le monde de la tech de la manière la plus surprenante qui soit. Le fabricant de smartphones realme, en partenariat avec Warner Bros.

Discovery, vient de dévoiler une édition limitée de son realme 15 Pro entièrement dédiée à la saga. Loin d'être un simple gadget marketing, ce modèle a été pensé comme une véritable pièce de collection, avec un soin du détail qui devrait ravir les fans de la première heure.

Qu'est-ce qui rend ce design si spécial ?

L'immersion commence dès le premier regard. Le dos du téléphone arbore une finition en similicuir noir, gravé du sceau à trois têtes de la Maison Targaryen. Des touches dorées, inspirées du luxe médiéval, ornent le châssis et le bloc photo, ce dernier ayant été redessiné pour ressembler à des griffes de dragon. Mais la véritable prouesse technique réside dans la technologie "Dragonfire Design".





Grâce à un traitement thermosensible, le dos du smartphone change de couleur lorsqu'il est exposé à une température supérieure à 44°C, passant d'un noir sobre à un rouge vif évoquant le feu des dragons. C'est une première mondiale qui transforme le téléphone en un objet vivant et réactif.

L'expérience va-t-elle au-delà du téléphone ?

Absolument. Realme a conçu cette édition comme une expérience complète pour les fans. Le coffret lui-même est une œuvre d'art, reprenant l'esthétique de la caisse en bois des œufs de dragon de Daenerys. À l'intérieur, les surprises s'enchaînent : un support pour le téléphone en forme de Trône de Fer, un outil d'éjection de carte SIM forgé comme l'insigne de la Main du Roi, et même un parchemin dont le message n'est visible qu'à la lumière UV.





L'expérience se prolonge dans le logiciel avec l'interface Ice & Fire UI, une surcouche d'Android 15 entièrement personnalisée. Icônes, fonds d'écran, animations et effets sonores, tout a été repensé pour plonger l'utilisateur dans l'ambiance de Westeros, avec des thèmes inspirés des Maisons Stark et Targaryen.

La fiche technique est-elle à la hauteur de l'univers GoT ?

Sous cette armure de prestige se cache une configuration technique très solide. Le realme 15 Pro est propulsé par la puce Snapdragon 7 Gen 4, accompagnée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Son écran est une grande dalle AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de pointe impressionnante.





Mais c'est surtout son endurance qui se veut "titanesque". Realme a équipé cette édition d'une batterie massive de 7000 mAh, compatible avec la charge rapide 80 W, promettant plus de deux jours d'autonomie. La partie photo n'est pas en reste avec un double module de 50 MP à l'arrière et un capteur selfie de 50 MP également.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce smartphone Game of Thrones sera-t-il vendu en France ?

Non, malheureusement. Realme a confirmé que cette édition collector ne sera pas commercialisée en Europe. La marque a une stratégie de sortie alternée pour ses gammes numérotées, et le realme 15 Pro n'est pas prévu pour le marché français. Cependant, quelques exemplaires seront à gagner via des concours sur les réseaux sociaux de la marque.

Comment fonctionne exactement le changement de couleur ?

Le dos du téléphone utilise un matériau thermosensible. Lorsqu'il atteint une température de 44°C (par exemple, en jouant, en chargeant, ou simplement exposé au soleil), le revêtement réagit et passe progressivement du noir au rouge. L'effet est réversible et la couleur redevient noire une fois le téléphone refroidi.

Une autre collaboration de ce type est-elle prévue pour l'Europe ?

Oui. Realme a profité de cette annonce pour teaser l'arrivée prochaine d'une autre collaboration exclusive avec une "licence majeure" dans les mois à venir. Contrairement à l'édition *Game of Thrones*, ce futur modèle sera, lui, bien destiné à la vente sur le marché européen.