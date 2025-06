Le fabricant realme proposait déjà des écouteurs realme Buds 7 Air mais il ajoute désormais une version "Pro" qui surfent sur la tendance des fonctionnalités IA en plus de leur qualité audio et d'une bonne autonomie.

Les nouveaux écouteurs realme Buds 7 Air Pro ont été annoncés en même temps que les smartphones realme GT 7 et realme GT 7 Dream Edition que nous avons testés et veulent donc apporter une petite touche supplémentaire via l'intelligence artificielle.

Ils profitent d'un boîtier métal rectangulaire intégrant une batterie pour recharger plusieurs fois les oreillettes. realme a fait appel à de l'aluminium de haute qualité pour un rendu premium rehaussé de teintes le mettant en valeur.

Si les coloris disponibles vont du gris au beige en passant par le rouge, la teinte Racing Green n'est pas sans rappeler le vert Aston Martin utilisé sur le realme GT 7 Dream Edition.

ANC -53 dB et Hi-Res Audio / LHDC

Les oreillettes de type intra-auriculaires avec embout silicone pèsent moins de 45 grammes et sont certifiées IP55, les protégeant de la pluie, de la sueur et des infiltrations de poussière.

A bord, on trouvera des drivers de 11 mm et des puces de traitement audio permettant de bien détacher les fréquences, des basses aux aigus, pour un son de qualité et net.

Les écouteurs realme Buds 7 Air Pro sont en outre certifiés Hi-Res Audio. Ils permettent également une belle réduction de bruit active (ANC) annoncée de 53 dB. Ils disposent également d'un mode gaming assurant une faible latence pour éviter le décalage du son dans les jeux.

6 microphones répartis sur les oreillettes permettent d'analyser le son de l'environnement et d'apporter une réponse de réduction de bruit active, mais aussi de réduction de bruit du vent lors des appels pour faire ressortir la voix des interlocuteurs.

L'autonomie annoncée est de près de 50 heures (oreillettes + boîtier) sans ANC et un fonction de charge rapide permettra de retrouver plus de 10 heures d'autonomie en 10 minutes de charge.

L'IA pour les requêtes et la traduction temps réel

Mais ce qui distingue les écouteurs sans fil realme Buds 7 Air Pro, c'est donc leur capacité d'intelligence artificielle intégrée. Outre la possibilité de répondre à des requêtes via l'IA Gemini de Google, ce que l'on retrouve désormais régulièrement sur les écouteurs sans fil, realme a ajouté des possibilités de traduction en temps réel pour 34 langues.

Cela devrait faciliter la communication en vacances dans les pays étrangers ou dans un cadre professionnel. Et s'il est possible d'écouter une conversation traduite, les écouteurs apportent également la capacité de converser, mais en passant toutefois par le smartphone.

Les écouteurs realme Buds Air 7 Pro sont annoncés au prix de 139,99 € avec une disponibilité dans le courant du mois de juin 2025 sur le site officiel de realme.