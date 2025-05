Realme GT 7, une gamme innovante

La marque realme s'est rapidement installée dans le paysage européen grâce à ses smartphones proposés à des prix défiant toute concurrence. Certes freinée dans sa progression par la crise du Covid et un litige sur des brevets 5G entre sa maison mère BBK Electronics (qui gère aussi les marques Oppo et OnePlus) et Nokia, elle est de retour sur le devant de la scène et bien décidée à poursuivre son ascension en continuant de se bonifier.

Elle propose depuis plusieurs années une gamme realme GT qui lui permet de mettre en avant diverses innovations. Après avoir cherché son style, elle a proposé à chaque édition ou presque de nouvelles idées plus ou moins ingénieuses, de l'ultra grand-angle étendu au mode microscope en passant par le motif lumineux ou bien le capteur photo mobile de 1 pouce.

La nouvelle série realme GT 7 a choisi cette fois de s'attaquer à la thématique de la batterie, un domaine sensible des smartphones même s'il tend à s'améliorer grâce aux dernières technologies mobiles.

Et justement, le nouveau smartphone de realme mise sur une combinaison d'une grande capacité de batterie et d'une charge rapide qui permettra de la recharger très vite.

Mais ce n'est pas son seul atout, comme on va le voir par la suite. Dans la boîte, le realme GT 7 propose une coque et un câble de recharge USB-C / USB-A, mais fait l'impasse sur le chargeur, comme beaucoup de smartphones désormais.

Caractéristiques du realme GT7

8,3 mm d'épaisseur pour 206 grammes

Android 15 / realme UI 6.0

Affichage AMOLED 6,78 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, HDR+, luminosité jusqu'à 6000 nits en pic

Processeur Dimensity 9400e octocore 3,4 GHz avec GPU Immortalis-G720 12 cœurs

12 Go RAM / 512 Go de stockage UFS 4.0

WiFi 7 / Bluetooth 6.0 / GNSS / NFC / IR

Capteur photo avant 32 mégapixels en poinçon

Triple capteur photo arrière :

- grand angle 50 mégapixels

- téléobjectif 50 mégapixels stabilisé, zoom x5

- ultragrand angle 8 mégapixels, angle de vue 112 degrés

Certification IP68 / 69

Compatible 2G à 5G (sub-6 GHz, mmWave)

Realme GT 7, un design entre tradition et modernité

Après avoir lancé le realme GT 7 Pro fin 2024, modèle qui rassemble tout le savoir-faire de la marque, le fabricant lance son petit frère le realme GT 7 qui ne manque pas de qualités et de répondant pour autant.

Il en reprend le style avec le même format rectangulaire à angles arrondis marqué par des tranches droites et un grand bloc photo carré au dos. L'affichage AMOLED de 6,78 pouces AMOLED, plan et à bordures fines, est de toute beauté et marqué d'un point centré pour le capteur à selfies de 32 mégapixels tandis que le lecteur d'empreintes digitales est caché sous l'écran.

On trouvera de nombreux réglages pour personnaliser l'affichage à son goût, de la colorimétrie à la luminosité, avec même des paramètres moins courants pour définir par exemple la luminosité minimale ou pour dépasser le niveau de luminosité maximale proposé dans le réglage automatique.

Le fabricant propose également d'utiliser le moteur 01 Ultra Vision pour améliorer la netteté d'image ou renforcer les couleurs des vidéos. Ces options sont désactivées par défaut, sans doute parce qu'elles sont consommatrices d'énergie, mais elles donnent une idée des vastes possibilités de personnalisation de l'écran.

Avec 8,3 mm d'épaisseur, le smartphone ne joue pas au plus fin, mais reste dans des valeurs acceptables. Cela lui donne en outre des tranches droites tenant bien en main, même si le poids de plus de 200 grammes se fait aussi sentir.

Le smartphone comprend classiquement un bouton d'alimentation / accès IA et les touches de volume. On notera sur la tranche supérieure un module infrarouge pour le transformer en télécommande pour les équipements de la maison.

De son côté, la tranche inférieure cache le chariot pour carte SIM (le smartphone est aussi compatible eSIM), le port USB-C pour la charge et la synchronisation et une grille de haut-parleur.

Le dos du smartphone, ici dans un joli coloris IceSense Blue, offre un toucher doux et une finition mate n'affichant pas de traces de doigts. On apprécie la texture soyeuse et chaude du dos, très différente des finitions métal ou verre.

Le realme GT 7 fait le choix d'un grand bloc photo carré noir pour loger les trois capteurs photos, assorti d'un petit rebord affichant l'inscription " Hyperimage+ ". On apprécie ou non le style "plaque de cuisson" du bloc photo que l'on retrouve cette année sur plusieurs modèles concurrents.

Le bloc, qui déborde légèrement du dos, est tellement large qu'il permet de maintenir le smartphone dans une position stable lorsqu'il est posé à plat.

Un peu lourd, mais tenant bien en main, le realme GT 7 annonce la couleur avec une belle finition, un coloris sortant un peu de l'ordinaire et ce grand bloc photo qui occupe une bonne partie du dos du smartphone.

Pour les amateurs de belles voitures, de Formule 1 et d'éditions spéciales, realme propose aussi la version spéciale realme GT 7 Dream Edition. Conçue en collaboration avec Aston Martin et l'équipe de Formule 1 Aramco, elle se distingue par une coque ciselée rappelant une voiture de luxe et profitant du coloris de carrosserie verte emblématique et du logo bien visible Aston Martin.

Cette variante dispose en outre d'une interface et d'un jeu d'icônes spécifiques rappelant l'univers automobile et l'esprit Aston Martin. Elle embarque 16 Go de RAM (contre 12 Go pour le realme GT 7 standard) et 512 Go de stockage.

Pour le reste, les caractéristiques sont les mêmes, avec le processeur Dimensity 9400e et la batterie 7000 mAh avec charge rapide 120 W, ainsi qu'un triple capteur photo. On vous en dira bientôt plus sur ce modèle spécial !

Qu'apporte le processeur Dimensity 9400e ?

Les fabricants de smartphones adorent pouvoir dire qu'ils sont les premiers à exploiter un nouveau processeur mobile. Dans le cas de realme, c'est avec MediaTek que la firme s'est appuyée pour équiper son smartphone realme GT 7.

Ce dernier embarque en effet le processeur Dimensity 9400e annoncé le 14 mai 2025. Cette variante du processeur premium Dimensity 9400 s'appuie sur une gravure de 4 nm (TSMC) et sur une architecture All Big Core en intégrant 4 cœurs ARM Cortex-X4 à 3,4 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A720 à 2 GHz.

La puce compense ainsi le fait de ne pas disposer des dernières technologies de gravure (comme la gravure en 3 nm du Dimensity 9400) par une architecture faisant l'impasse sur les cœurs économiques.

Ce choix permet aussi d'abaisser le coût du composant afin de ne pas pénaliser le tarif du smartphone et de pouvoir rester sur une grille tarifaire agressive. Avec cette configuration CPU et un GPU ARM Immortalis-G720, le processeur Dimensity 9400e peut équiper sans problème des smartphones haut de gamme / sub-premium (généralement entre 700 et 1000 €) en offrant un bon équilibre entre performances et consommation d'énergie grâce à un système de refroidissement abouti.

La puce comprend en outre tout le nécessaire pour en faire un smartphone gaming grâce à l'environnement MAGT 2.0 (MediaTek Adaptive Gaming Technology) qui va pousser CPU et GPU pour donner leur maximum tout en évitant les chutes de framerates, stabiliser les connexions sans fil et gérer la consommation d'énergie.

C'est aussi un bon processeur pour l'intelligence artificielle grâce à son NPU 790 et une puce capable de gérer le WiFi 7 (avec extension de portée Xtra Range 3.0 jusqu'à 30 mètres), le Bluetooth 6.0 longue portée et de supporter la 5G sub-6 GHz et mmWave (bandes millimétriques) avec agrégation de fréquences pour atteindre un débit descendant jusqu'à 7 Gbps.

Bref, sans aller jusqu'à l'excellence des processeurs mobiles premium, le Dimensity 9400e offre une solide combinaison de caractéristiques assurant au smartphone de jolies possibilités.

Le realme GT 7, annoncé 15 jours plus tard, est le premier à en profiter en Europe. Qu'est-ce que cela donne en benchmark ? Des valeurs très confortables qui lui assureront un fonctionnement réactif et sans faille au quotidien comme dans des sessions de jeux plus musclées.

Sur Geekbench 6, le realme GT 7 atteint un score de 2200 points en test single core et 7400 points environ en test multicore. C'est certes moins que ce que produisent les processeurs mobiles premium gravés en 3 nm (plus proches des 3000 / 9000 points), mais cela assure une solide réserve de puissance.

De même, le GPU Immortalis assure de solides résultats sur 3DMark avec 5400 points et une moyenne de 32 fps sur le test Wild Life Extreme tandis que le benchmark synthétique PCMark testant les capacités de l'interface atteint un score de 17480 points.

Le smartphone realme GT 7 a un autre atout dans sa manche : il embarque une grosse batterie de 7000 mAh pouvant être rechargée très rapidement grâce à sa charge rapide 120W.

Les nouvelles technologies Carbone-Silicium permettent de dépasser enfin le seuil de 4000 à 5000 mAh de capacité et plusieurs smartphones s'aventurent désormais à proposer des batteries allant de 6000 à 7000 mAh au prix d'une augmentation modeste de l'épaisseur.

Rien à voir avec les smartphones de 10 000 mAh mais avec une épaisseur de 10 à 12 mm d'il y a quelques années, on reste ici vers les 8 mm d'épaisseur grâce à des batteries plus denses, mais aussi des systèmes de refroidissement toujours plus efficaces pour éviter une chauffe excessive préjudiciable.

Le realme GT 7 est qualifié de smartphone " 7000 mAh + 120 W " pour illustrer ce combo gagnant pour l'utilisateur puisqu'il permet de prolonger l'autonomie sans pénaliser la disponibilité grâce à la charge rapide.

C'est sans doute vrai...si l'on dispose d'un chargeur compatible et utilisant la technologie SuperVOOC. Testée sur un chargeur générique capable de délivrer 100 W et d'un câble USB-C supportant cette puissance, la charge n'a pas dépassé 45 W.

Il faudra donc investir dans un chargeur adapté (par exemple ici chez Amazon) pour atteindre la promesse de charge très rapide, sachant que le realme GT 7 est livré sans chargeur. Dommage.

Ce qui est sûr, c'est que le realme GT 7 offre une belle autonomie. Il est possible de l'utiliser sans se limiter pendant deux à trois jours (selon l'usage plus ou moins intensif et l'activation de toutes les connectivités) ou bien de s'offrir de longues sessions de jeu avec une chauffe très modérée et sans se retrouver à sec pour autant.

Realme UI 6.0, l'interface facile

Le smartphone realme GT 7 repose sur Android 15 et s'appuie sur l'interface realme UI 6.0. C'est la même que celle rencontrée précédemment dans notre test du realme 14 Pro+, avec la même volonté d'offrir de la fluidité et un accès à un vaste choix de paramètres pour offrir une personnalisation avancée.

L'écran d'accueil s'accompagne d'un tiroir d'applications et d'un centre de contrôle permettant d'accéder rapidement à de multiples connectivités (point d'accès mobile, Quickshare, lien avec Windows, paiement sans contact...) et d'enregistrement vidéo de l'écran ou de partage d'écran.

On trouve également un mode GT activable à la demande qui poussera le processeur dans ses retranchements pour du jeu mobile ou des applications particulièrement énergivores.

Le centre de contrôle s'active depuis un glissement en haut à droite de l'écran. L'accès aux notifications est séparé et se fait avec un glissement en haut à gauche de l'affichage. Tout ceci est modifiable dans les paramètres en fonction de ses attentes.

L'interface realme UI 6.0 est très fluide et réactive dans tous les cas de figure. Elle se présente sous une forme assez épurée et contient un minimum d'applications pré-installées (Netflix, Temu, un AppMarket...), en tous les cas moins que sur le realme 14 Pro+ testé précédemment.

On trouve également des applications dédiées comme un gestionnaire de sécurité rassemblant tous les outils (nettoyeur de RAM, nettoyeur d'espace de stockage, antivirus...) pour conserver en bon état le smartphone et un AI Studio permettant d'utiliser l'intelligence artificielle pour recomposer des photos ou des portraits sur une base de crédits à dépenser.

Le chat s'est dévoué pour la transformation via AI Studio

Plus généralement, l'IA Gemini est accessible d'un appui long sur le bouton d'alimentation, lui assurant une intégration directe, mais rien n'empêche d'installer d'autres IA.

Un glissement vers le bas au centre de l'écran donne accès à un écran de raccourcis listant les applications préférées, un outil de recherche globale dans le smartphone (fichiers, applications...) et des informations utiles.

L'interface de realme est très efficace et demande peu de temps à prendre en main, même si elle n'intègre pas certains services proposés chez d'autres fabricants pour enrichir l'expérience.

On trouve tout de même une barre latérale intelligente facilitant l'échange de fichiers ou d'images entre applications ou bien pour retrouver des fichiers récents.

Un bloc photo riche

Pour sa partie photo, le realme GT 7 propose un ensemble de trois modules similaires à ceux du realme GT 7 Pro. Réunis dans un grand bloc carré, ils couvriront un vaste panel de scénarios photo.

On trouvera ainsi un module principal de 50 mégapixels avec autofocus PDAF, un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé permettant un grossissement jusqu'à x5 (et un zoom numérique jusqu'à x20) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec angle de vue de 112 degrés.

A l'avant, le capteur à selfies est de 32 mégapixels pour obtenir des portraits de qualité. L'éclairage est amplifié par l'affichage blanc de l'écran et l'on trouvera des ensembles de filtres et de fonctions d'embellissement du visage pour le selfie parfait.

realme GT 7 Ultra grand-angle

realme GT 7 grand-angle

Le module grand-angle principal offre de solides caractéristiques et fournit de beaux clichés avec des teintes plutôt naturelles. Il n'y a rien à redire sur les clichés pris en pleine lumière, c'est détaillé, coloré, avec des contrastes assurant un rendu plutôt authentique.

Des changements de teinte notables en fonction des capteurs, la réalité des teintes est plus proche de la photo supérieure

En basse lumière, le capteur photo principal s'en sort bien s'il dispose d'un minimum de lumière à récupérer, même indirecte. Il produit alors une image perdant légèrement en détail, mais bien éclairée et plus lumineuse que ce que perçoit l'œil humain.

realme GT 7 zoom x2

realme GT 7 zoom x5

Le realme GT 7 dispose d'un téléobjectif de 50 mégapixels. En mode photo par défaut, on peut ainsi accéder à un zoom x2 classique et à un zoom x5 qui a la bonne idée d'être stabilisé.

realme GT 7 zoom x20 (maxi)

Cela permet d'obtenir un grossissement net tout en conservant une belle luminosité. Le zoom numérique ne va pas très loin, jusqu'au x20, mais ce n'est pas forcément un mal puisque cela conserve un certain équilibre dans la qualité du cliché, même s'il sera plus difficile de capter un détail lointain.

L'ultra grand-angle s'en sort correctement si la luminosité est suffisante, avec seulement quelques aberrations optiques aux marges du capteur, mais qui ne sont pas spécialement inesthétiques, avec des verticales bien préservées.

Le mode portrait produit des clichés intéressants avec un effet de flou qui aurait pu être plus prononcé et parfois quelques inconsistances à la frontière entre le portrait lui-même et l'arrière-plan, mais cela reste du détail dans une composition qui reste très exploitable.

Le realme GT 7 propose un mode Paysage IA qui se chargera d'optimiser les paramètres et de fournir des conseils pour un cliché parfait.

Le gros plan n'est pas la spécialité du realme GT 7, mais on a vu pire !

Si le smartphone choisit automatiquement le mode le plus adapté, de nombreuses fonctions spécifiques sont disponibles, à commencer par le mode Rue pour des équivalents argentiques pris sur le vif, les vidéos en time-lapse ou au ralenti, un mode photo sous-marin (le smartphone est certifié IP68 / 69), des modes de pose longue et l'inclinaison-décalage pour créer des paysages miniatures.

Bref, les options photo sont assez larges et dignes d'un modèle haut de gamme avec quelques choix plus restrictifs par rapport au premium, mais laissant une grande liberté de création.

Conclusion

Le realme GT 7 est une excellente option pour qui veut disposer d'un solide smartphone riche en fonctionnalités, avec même quelques atouts spécifiques, sans vouloir se ruiner pour autant dans un smartphone premium.

L'écran AMOLED offre une belle qualité et l'interface realme UI 6 avec Android 16 offre toute la réactivité requise ainsi qu'un choix important de paramètres pour personnaliser l'appareil mobile.

La partie photo est consistante à défaut d'être très surprenante et fait tout comme il faut, avec une bonne dose d'intelligence artificielle pour accompagner l'utilisateur à toutes les étapes.

L'IA est aussi présente sous la forme de Gemini accessible depuis un appui long sur le bouton d'alimentation. C'est basique, sans chercher d'intégration ou de fonctionnalités spécifiques à mettre en avant, mais cela fonctionne.

Armé du nouveau processeur Dimensity 9400e, le realme GT 7 est au niveau des performances des smartphones haut de gamme et pourra aussi bien répondre aux tâches du quotidien comme aux applications énergivores et aux derniers jeux mobiles.

Et avec un atout de taille : une batterie de 7000 mAh qui assurera deux à trois jours d'autonomie sans restrictions particulières, ainsi qu'une recharge rapide de 120 W, le seul bémol étant de devoir disposer d'un chargeur SuperVOOC compatible (non livré dans la boîte).

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le smartphone realme GT 7 12+256 Go à 749,99 €, 12+512 Go à 799,99 € et GT 7 Dream Edition 16+512 Go à 899,99 €.

Mais dans le cadre de leur lancement, vous aurez droit à des prix réduits et des cadeaux offerts: