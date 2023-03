Comme l'an dernier, le fabricant Realme choisit le salon MWC de Barcelone pour présenter son nouveau smartphone de référence et dévoile donc un nouveau modèle Realme GT 3 axé sur la charge rapide et une interface RGB au dos de l'appareil.

Dans les grandes lignes, le smartphone est équipé d'un affichage 6,74 pouces AMOLED avec rafraîchissement d'écran 144 Hz et un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage en UFS 4.0.

On trouve à l'arrière un bloc photo de trois modules dont le principal est un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels avec OIS, largement déployé sur les smartphones haut de gamme cette année. Il s'accompagne d'un plus modeste ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un module de 2 mégapixels faisant office de microscope.

Charge rapide à 240W !

Le Realme GT 3 se distingue par sa batterie de 4600 mAh qui pourra être rechargée complètement en moins de 10 minutes grâce à la charge rapide 240W. C'est beaucoup plus que les 65W du Realme GT 2 Pro de l'an dernier et des 150W du Realme GT Neo 3 et au niveau du nouveau modèle Realme GT Neo 5 annoncé début février.

Quelques dizaines de secondes de charge permettront d'assurer plus d'une heure d'autonomie en conversation. Realme a travaillé sur l'efficacité du procédé et utilise un câble USB-C supportant 12A avec une efficacité améliorée de 20%.

Cette charge foudroyante reste bien supportée par la batterie, le fabricant annonçant qu'elle conserve plus de 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge / décharge.

Eclairage RGB discret

Un intelligence artificielle se charge d'adapter au mieux la charge 240W en tenant compte des habitudes de l'utilisateur et des conditions environnantes, privilégiant une charge rapide sur un point de charge ponctuel ou une charge plus douce et étalée dans le temps la nuit.

L'autre élément différenciant du Realme GT 3 porte sur le marquage RGB (ou interface Pulse) présent à côté du bloc photo. Il permet de fournir des alertes de notifications ou d'appel lorsque le smarpthone est retourné et produit une pulsation colorée lorsque la batterie est déchargée.

L'éclairage RGB peut être personnalisé et afficher jusqu'à 25 couleurs pouvant être assignées à différentes fonctions. Le Realme GT 3 est annoncé avec Android 13 et la surcouche Realme UI 4.0 à bord. Son tarif débutera à 649 dollars pour une commercialisation un peu plus tard dans l'année.