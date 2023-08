La marque Realme a connu une croissance fulgurante ces dernières années en prenant rapidement des parts de marché en Europe à la faveur de smartphones bien équipés proposés à bas prix.

Critiquée pour son faible suivi en matière de mise à jour, elle a réagi en adaptant sa politique pour ses plus gros modèles et essayant de proposer les dernières versions d'Android plus rapidement que d'autres, même en milieu de gamme.

Alors que sa présence se faisait plus marquante en France et sur d'autres marchés européens, augurant de belles perspectives, tout s'est arrêté brutalement et la firme est devenu très discrète.

Snapdragon 8 Gen 2 et motif lumineux à l'arrière

En cause, un litige entre le groupe BBK Electronics et l'équipementier Nokia concernant des droits de licence sur la 5G a conduit ses marques filles (Oppo, OnePlus, Realme) à faire profil bas et à refluer de l'Europe.

Si un semblant de présence est encore maintenu, difficile de savoir s'il existe encore un avenir pour Realme sur le Vieux Continent. Et c'est dommage car le fabricant a des propositions plutôt intéressantes.

Après un Realme GT 3 annoncé en début d'année mais pas proposé en France, la firme prépare la suite avec un modèle Realme GT 5 (pas de version 4 intermédiaire, chiffre mal vu en Asie car synonyme de malchance) qui sera très bientôt annoncé en Chine.

Le Realme GT 5 devrait reprendre le design du Realme GT 3 et notamment son éclairage RGB spécifique à côté du bloc photo pour fournir différentes informations (batterie restante, notifications, appels...).

La forme de cet élément lumineux est différente et forme désormais un rectangle entourant l'image du processeur. Celui-ci n'est autre que le SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0.

Grand écran et charge très rapide

A l'avant, on trouvera un grand affichage 6,67 pouces AMOLED 1,5K avec rafraîchissement 144 Hz et capteur photo avant en poinçon de 16 mégapixels, ainsi qu'un lecteur d'empreintes logé sous l'écran.

Le Realme GT 5 se distinguera aussi par sa capacité de charge (très) rapide, une option proposée sur plusieurs modèles de Realme, avec deux variantes :

batterie 4600 mAh et charge rapide 240W

batterie 5240 mAh et charge rapide 150W

La charge rapide repose sur le protocole SuperVOOC d'Oppo et permet une charge complète en moins de 10 minutes pour la méthode la plus rapide et de 15 minutes environ en 150W.

Pour la partie photo, le smartphone sera de trois capteurs photo : un module Sony IMX890 de 50 mégapixels très lumineux et polyvalent, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Généralement, c'est la version Pro qui déploie les plus grands raffinements en matière de photo (comme le Realme GT 2 Pro et son mode microscope, par exemple). A voir si ce sera le cas cette année.

Realme a commencé le teasing du Realme GT 5 et prépare une annonce officielle pour le 28 août 2023. La grille tarifaire n'est pas encore connue et c'est toujours le mystère sur un déploiement international du prochain fleuron de la marque.