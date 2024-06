Maintenant que les litiges sont réglés avec Nokia sur la 5G, les marques de BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme) refont leur apparition sur les marchés européens.

Realme, dont la croissance éclair a été interrompue par cet épisode, revient en particulier avec sa série de référence Realme GT qui s'offre un nouveau modèle Realme GT 6 combinant caractéristiques relevées et tarif très abordable.

Dans sa coque certifiée IP65, le smartphone joue de son affichage 6,78 pouces FHD+ avec luminosité pouvant grimper à 1600 nits et jusqu'à 6000 nits ponctuellement pour une lisibilité parfaite même en extérieur. Il profite d'un rafraîchissement dynamique de 120 Hz et d'un espace colorimétrique DCI-P3 supporté à 100%.

Il bénéficie d'un processeur mobile premium Snapdragon 8s Gen 3 (la version spéciale IA) refroidi par une champre à vapeur Iceberg Vapor avec 8 à 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, lui assurant par ailleurs le support du WiFi 7 / Bluetooth 5.4 et de la 5G NSA / SA (coeurs de réseau 4G et 5G).

Capteur photo LYT-808 et IA à bord

Le smartphone ne manquera pas d'autonomie avec une batterie de capacité de 5500 mAh et une charge rapide filaire SuperVOOC de 120W. Realme indique que les optimisations sur le fonctionnement de l'écran permettent d'atteindre une autonomie similaire à un smartphone équipé d'une batterie de 5800 mAh.

Pour la partie photo, le Realme GT 6 s'appuie sur trois capteurs : un module principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec OIS et ouverture f/1,69, un module ultra grand angle de 8 mégapixels (angle de vue 112 degrés) et un capteur additionnel 50 mégapixels.A l'avant, le capteur à selfies logé dans un poinçon est de 32 mégapixels.

Le Realme GT 6 n'échappe pas à la vague de l'IA avec ici un laboratoire de fonctionnalités Next AI Lab qui se caractérise par un mode de vision nocturne assisté par IA afin de faciliter l'enregistrement vidéo en très faible luminosité (bar, club...).

L'IA s'invite aussi dans l'interface Realme UI 5.0 pour deviner les intentions de l'utilisateur avec AI Smart Loop de reconnaissance de contenu affiché à l'écran et elle reste largement présente pour épauler la qualité photographique dans toutes les conditions.

Un smartphone en Snapdragon 8s Gen 3 pour moins de 600 euros

Le Realme GT 6 s'offre le luxe de démarrer à un tarif de 600 euros pour grimper jusqu'à 800 euros, soit des tarifs plutôt agressifs pour un smartphone avec Snapdragon 8s Gen 3 à bord, généralement plus proches des 1000 euros.

Les tarifs de référence sont adoucies par des réductions de 50 à 100 euros pour fêter le lancement du smartphone avec en cadeau des écouteurs Realme Buds Air6 et un chargeur SuperVOOC 120W (valeur totale 99,98 €) :

Realme GT 6 en 8 / 256 Go : 599,99 € ramené à 549,99 €

ramené à Realme GT 6 en 12 / 256 Go : 699,99 € ramené à 599,99 €

ramené à Realme GT 6 en 16 / 512 Go : 799,99 € ramené à 699,99 €

On peut retrouver le Realme GT 6 sur le site de Realme ou bien l'acheter via Amazon.

Realme GT 6T et nouveaux écouteurs sans fil

A noter que Realme lance également le Realme GT 6T qui propose pour sa part un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 et un capteur photo principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels.

On pourra le trouver aux tarifs de 549,99 € (ramené à 399,99 € pour le lancement) en version 8 / 256 Go ou à 599,99 € en version 12 / 256 Go.

Enfin, Realme en profite pour lancer de nouveaux écouteurs sans fil, les Realme AirBuds 6 à 69,99 € et les AirBuds 6 Pro avec réduction active de bruit et certification Hi-Res à 89,99 €