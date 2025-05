La marque realme trace son chemin et a connu un vrai succès en Europe grâce à ses innovations et ses prix bas par rapport à la concurrence. Elle dispose d'une série phare avec la gamme realme GT qui tente chaque année de se renouveler avec une fonction clé mise en avant.

Après le super ultra grand angle élargi ou le mode microscope, la nouvelle série realme GT 7 poursuit cette lignée en proposant un processeur mobile inédit et en jouant sur le critère sensible de l'autonomie.

Après le realme GT 7 Pro lancé fin 2024 sur le segment premium, le realme GT 7 va surfer sur la tendance de l'augmentation de capacité des batteries grâce à l'utilisation de nouvelles technologies en proposant une batterie d'une capacité de 7000 mAh.

Grosse batterie, recharge très rapide

Si on a pu tester des smartphones avec des batteries de plus de 10 000 mAh précédemment au prix d'une épaisseur conséquente et d'une recharge nécessitant plusieurs heures, on a commencé à voir circuler depuis quelques trimestres des smartphone dotés de batteries d'au moins 6000 mAh pas plus épais que des smartphones standard.

Ce sera le cas du nouveau modèle de realme, ce qui lui permettra de fonctionner sans limitations pendant toute une journée d'utilisation...et de conserver encore 50% de batterie.

Mais ce n'est pas tout puisque le fabricant associe cette grande capacité à une charge rapide de 120W qui permettra une recharge complète en seulement 40 minutes.

Le realme GT 7 sera donc un smartphone " 7000 mAh + 120W " en surmontant "les contraintes techniques et de sécurité [qui] limitaient la charge rapide sur des batteries haute capacité", indique realme.

Cela passe par la technologie de batterie silicium-carbone dont realme a montré un aperçu il y a quelques jours avec un concept de smartphone intégrant une énorme batterie de 10 000 mAh tout en restant à 8,5 mm d'épaisseur.

Dimensity 9400e, le processeur puissant et polyvalent

Mais ce n'est pas tout puisque le realme GT 7 sera aussi le premier smartphone européen à proposer le nouveau processeur Dimensity 9400e de MediaTek, variante du Dimensity 9400 haut de gamme présenté fin 2024.

Ce nouveau processeur a été officialisé ce 14 mai et correspond à une version légèrement allégée du Dimensity 9400. En restant sur une gravure en 4 nm (au lieu de 3 nm pour le Dimensity 9400) tout en conservant de solides performances, il peut équiper des smartphones à vocation haut de gamme à moinde coût.

De quoi lui permettre d'atteindre 2,25 millions de points sur le benchmark AnTuTu et répondre à toutes les sollicitations. Pour limiter la chauffe, il est épaulé par un système de refroidisseement IceSense Graphene lui assurant d'être à l'aise autant dans le jeu que dans la productivité et les tâches quotidiennes.

Le lancement officiel du realme GT 7 sera déroulera à Paris le 27 mai prochain où son prix sera dévoilé.