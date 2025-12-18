Alors que la course aux cadeaux bat son plein, realme frappe fort pour cette fin d'année. La marque a dévoilé son dispositif spécial Noël avec une promesse simple : des smartphones pour toute la famille, des réductions allant jusqu'à -38 % et la garantie d'une livraison avant Noël.
Que vous cherchiez un photophone ultra-puissant ou un premier mobile accessible, voici les meilleures affaires à saisir dès maintenant chez Amazon, Boulanger, Leclerc ou encore la Fnac.
Les stars du sapin : La gamme GT à l'honneur
Pour les amateurs de puissance et de design, la série GT est au cœur des attentions avec des offres de lancement agressives et une exclusivité très limitée.
➡️ L'exclusivité Boulanger : le GT 8 Pro Dream Edition Aston Martin (16+512 Go) est une pièce de collection. Attention, il s'agit d'une édition ultra-limitée à 50 exemplaires seulement chez Boulanger, au prix de 1 199,99 €.
➡️ Le bon plan Fnac : le GT 7 Pro (12+256 Go) voit son prix fondre. Il passe de 999,99 € à 615 €, soit une remise immédiate de -38 %.
Le meilleur rapport qualité/prix : séries 14 et P
C'est souvent dans le milieu de gamme que l'on fait les meilleures affaires, et realme ne déroge pas à la règle avec des remises frôlant les 40 %.
➡️ L'offre immanquable : Le realme 14 Pro (12+512 Go) chez Amazon affiche l'une des plus belles baisses de cette sélection : -38 % par rapport à son prix officiel, faisant passer le téléphone à 299,99 € au lieu de 479,99 €.
➡️ Le 14 Pro+ est quant à lui disponible chez Boulanger sous la barre des 400 € (-17 %). N'hésitez pas à aller voir notre test du realme 14 Pro+ pour vous faire une meilleure idée.
Les petits prix : la gamme C et l'entrée de gamme
Pour un premier smartphone ou pour les budgets serrés, la gamme C offre des modèles endurants à des tarifs très abordables.
➡️ Le champion de la promo : le realme C75 (8+256 Go) chez Leclerc détient le record de réduction de la gamme avec -35 %, affichant un prix final de 148,99 €.
➡️ Sur Amazon, le C71 devient ultra-accessible à 109,99 € (-27 %), une option idéale pour les plus jeunes.
Récapitulatif détaillé des offres par gamme
Voici le listing des promotions, classées par famille de produits, avec les dates de validité à surveiller pour certains modèles :
1. Gamme "premium" (Série GT)
- GT 7 Pro (12+256 Go) à 615 €
- GT 8 Pro (12+256 Go) à 899,99 € soit -10 % jusqu'au 21/12
➡️ Notre test du realme GT 8 Pro
- GT 8 Pro (16+512 Go) à 1 099 € soit -8 %
- GT 8 Pro Dream Edition Aston Martin (16+512 Go) à 1 199,99 € (pas de remise)
Note : édition limitée à 50 pièces.
- Pack GT 8 Pro (16+512 Go) Urban Blue + Kit déco Bleu + Chargeur 120 W + Ecouteurs Buds Clip à 1 199,99 €
2. Gamme "performance" (Séries 14, P et X)
- P3 Lite (8+256 Go) à 139,99 € soit -13 % jusqu'au 21/12
- 14X 5G (8+256 Go) à 159 €
- P3 (8+256 Go) à 229,99 € soit -23 % jusqu'au 21/12
- 14 Pro (12+512 Go) à 299 € soit -
- 14 Pro+ (12+512 Go) à 399,99 € soit -17 % jusqu'au 31/12
3. Gamme "essentiel" (Série C)
- C71 (6+128 Go) à 109,99 € jusqu'au 21/12
- C75 (8+256 Go) à 148,99 €
- C71 + Chargeur 45W (8+256 Go) à 159,99 €
Découvrez toutes les offres realme disponibles sur Amazon.