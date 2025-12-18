Alors que la course aux cadeaux bat son plein, realme frappe fort pour cette fin d'année. La marque a dévoilé son dispositif spécial Noël avec une promesse simple : des smartphones pour toute la famille, des réductions allant jusqu'à -38 % et la garantie d'une livraison avant Noël.

Que vous cherchiez un photophone ultra-puissant ou un premier mobile accessible, voici les meilleures affaires à saisir dès maintenant chez Amazon, Boulanger, Leclerc ou encore la Fnac.

Les stars du sapin : La gamme GT à l'honneur

Pour les amateurs de puissance et de design, la série GT est au cœur des attentions avec des offres de lancement agressives et une exclusivité très limitée.

➡️ L'exclusivité Boulanger : le GT 8 Pro Dream Edition Aston Martin (16+512 Go) est une pièce de collection. Attention, il s'agit d'une édition ultra-limitée à 50 exemplaires seulement chez Boulanger, au prix de 1 199,99 €.

➡️ Le bon plan Fnac : le GT 7 Pro (12+256 Go) voit son prix fondre. Il passe de 999,99 € à 615 €, soit une remise immédiate de -38 %.

Le meilleur rapport qualité/prix : séries 14 et P

C'est souvent dans le milieu de gamme que l'on fait les meilleures affaires, et realme ne déroge pas à la règle avec des remises frôlant les 40 %.

➡️ L'offre immanquable : Le realme 14 Pro (12+512 Go) chez Amazon affiche l'une des plus belles baisses de cette sélection : -38 % par rapport à son prix officiel, faisant passer le téléphone à 299,99 € au lieu de 479,99 €.

➡️ Le 14 Pro+ est quant à lui disponible chez Boulanger sous la barre des 400 € (-17 %). N'hésitez pas à aller voir notre test du realme 14 Pro+ pour vous faire une meilleure idée.

Les petits prix : la gamme C et l'entrée de gamme

Pour un premier smartphone ou pour les budgets serrés, la gamme C offre des modèles endurants à des tarifs très abordables.

➡️ Le champion de la promo : le realme C75 (8+256 Go) chez Leclerc détient le record de réduction de la gamme avec -35 %, affichant un prix final de 148,99 €.

➡️ Sur Amazon, le C71 devient ultra-accessible à 109,99 € (-27 %), une option idéale pour les plus jeunes.

Récapitulatif détaillé des offres par gamme

Voici le listing des promotions, classées par famille de produits, avec les dates de validité à surveiller pour certains modèles :

1. Gamme "premium" (Série GT)

2. Gamme "performance" (Séries 14, P et X)

3. Gamme "essentiel" (Série C)

Découvrez toutes les offres realme disponibles sur Amazon.