La marque realme a connu une croissance explosive au début des années 2020, profitant de l'essor des marques chinoises sur les cendres de plusieurs grands acteurs européens et à l'aide d'une stratégie tarifaire très agressive qui mettait ses smartphones haut de gamme 300 à 400 € moins chers que les modèles des grandes marques établies.

Après une phase plus mouvante suite aux soucis de sa maison-mère BBK Electronics (qui supervise aussi les marques OPPO et OnePlus), elle retrouve le chemin de la croissance en tentant de renforcer son image de marque.

Ne manquant jamais de nouvelles idées pour se démarquer, comme la coque thermochromique du realme 14 Pro+, fort de nouveaux partenariats avec des noms bien connus pour accroître sa visibilité, realme progresse rapidement, quitte à se réaligner sur les stratégies tarifaires de la concurrence.

Le smartphone realme GT 8 Pro arrive dans ce contexte à la fois riche d'une lignée bien établie et compliqué par une concurrence très forte. Il propose le meilleur de la marque en jouant une nouvelle fois sur certains aspects particuliers non retrouvés ailleurs tout en proposant une fiche technique digne d'un smartphone premium et avec l'ambition de renforcer ses qualités sur la partie photo, une fonctionnalité incontournable pour cette catégorie.

Doté d'un puissant processeur, d'une grande batterie avec charge très rapide et d'un bloc photo alléchant, le realme GT 8 Pro veut avoir toutes les cartes en main pour s'imposer.

Livré dans une boîte compacte, le smartphone ne possède comme accessoires fournis qu'un câble de charge / synchronisation et un étui de protection. Pour profiter de sa charge rapide 120 W, il faudra donc disposer du chargeur adéquat, l'acheter...ou profiter du pack offert à la précommande du smartphone.

Caractéristiques du realme GT 8 Pro

8,2 mm et 218 grammes (Diary White) / 8,3 mm et 214 grammes (Urban Blue)

Android 16 avec surcouche realme UI 7

Affichage 6,79 pouces AMOLED QHD+ 144 Hz, luminosité max 7000 nits en HDR

Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran

Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 octocore 4,6 GHz

Mémoire : 12 / 256 Go ou 16 / 512 Go

WiFi 7 / Bluetooth 6.0 (LE / BLE Audio) / GPS dual band / NFC / IR

Triple capteur photo arrière :

- grand angle 50 mégapixels f/1,8 (Sony IMX906) OIS / EIS

- ultra grand angle 50 mégapixels f/2

-téléobjectif périscopique 200 mégapixels (Sony Isocell HP5) avec zoom sans perte x3 / x6 et super zoom IA jusqu'à x120

Enregistrement vidéo jusqu'à 4K 120 fps / 1080p 240 fps

Batterie 7000 mAh avec charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W

Certification IP66 / IP68 / IP69

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- 12 / 256 Go : 999 €

- 16 / 512 Go : 1199 €

- Dream Edition (Aston Martin) : 1299 €

Design et personnalisation

La marque realme a accumulé une belle expérience ces dernières années en bonifiant peu à peu sa série haut de gamme GT. Cette dernière, après avoir privilégié une tarification très agressive, s'est attachée à se démarquer de la concurrence en cherchant des éléments différenciants.

On se souvient par exemple du realme GT 2 Pro et de sa fonctionnalité microscope. Plus récemment, la marque s'est essayée à la coque thermochromique sur le realme 14 Pro+.

A cette quête de nouveautés s'ajoute désormais celle de partenariats avec de grands noms pour mieux établir son image de marque. La firme s'est rapprochée de l'écurie de F1 Aston Martin pour créer des variantes Dream Edition de ses smartphones emblématiques (le realme GT 8 Pro a la sienne).

Pour la partie photo, realme s'associe à Ricoh dont la griffe Ricoh GR apparaît désormais sur la coque et qui propose des modes spéciaux et des filtres pour enrichir le style des clichés.

Avec 8,2 mm d'épaisseur et 218 grammes pour la version en coloris blanc (8,3 mm et 214 grammes pour le modèle Urban Blue), la présence du smartphone se fait immédiatement sentir en main.

Le realme GT 8 Pro ne joue clairement pas la tendance des smartphones ultrafins et cela se sent au creux de la main. La version testée ici est le modèle blanc avec coque en verre mat blanc uni.

Le modèle bleu profite d'une finition en cuir texturé offrant le toucher du papier. Deux ambiances mais pas de traces de doigts à craindre, ni pour l'un ni pour l'autre.

Là où les variantes se rejoignent, ce sont sur les tranches métalliques et franches constituant une démarcation nette entre l'affichage à l'avant et la coque à l'arrière. Elles comportent les traditionnels boutons de volume et la touche d'alimentation, ainsi que les lignes d'antenne.

Sur la tranche supérieure, on trouvera le port infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande tandis que la tranche inférieure loge le chariot SIM et le port USB-C pour la charge et la synchronisation.

L'affichage de 6,79 pouces s'appuie sur une dalle AMOLED avec une résolution 2K (3136 x 1440 pixels) avec un rafraîchissement 144 Hz. Les angles sont très arrondis aux bordures et l'on retrouve le capteur photo avant logé dans un poinçon ainsi qu'un lecteur d'empreintes sous l'écran placé assez haut.

L'affichage est équilibré et offre de belles couleurs, sachant que tout est paramétrable dans les réglages. Durant le test, on a activé les fonctions "teinte adaptative" et "confort des yeux", avec un paramétrage des couleurs "authentique".

Au dos, le bloc photo ocupe une belle place dans l'angle supérieur gauche. Par défaut, c'est un bloc circulaire intégrant un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

L'astuce du realme GT 8 Pro est que l'aspect du bloc photo n'est pas figé. Deux vis permettent de le détacher et de le remplacer par un bloc photo carré. L'utilisateur a ainsi le choix de son style.

En reprenant les dimensions et avec un peu d'imagination et l'aide d'une imprimante 3D, il ne sera pas difficile de personnaliser complètement cette partie du smartphone.

De la puissance à revendre

Le smartphone realme GT 8 Pro a été annoncé peu après l'officialisation du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm qu'il embarque donc pour offrir de solides performances.

La puce octocore et offrant une cadence de 4,6 GHz sur ses coeurs puissants est accompagnée d'un puissant système de refroidissement utilisant une grande chambre à vapeur et de multiples couches de matériaux facilitant la dissipation de chaleur au sein de l'appareil mobile.

Capable d'accueillir jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, la plate-forme matérielle du realme GT 8 Pro offre de quoi faire tourner les jeux et applications les plus gourmands, comme en témoignent ses résultats en benchmark.

Le smartphone atteint un joli score de 3,9 millions de points sur AnTuTu, ce qui le positionne au plus près des smartphones gaming (encore peu nombreux à passer les 4 millions de points) sans devoir être affublé d'accessoires supplémentaires.

Cela ne l'empêche pas de disposer d'atouts spécifiques pour le jeu comme des fonctionnalités de stabilisation de la connexion (SignalCatcher), de montée en régime du processeur, d'un système audio renforçant les basses et les bruits de pas dans les jeux ou d'une ensemble de plug-ins activables à la demande.

Sur Geekbench 6, le smartphone s'offre des scores de 3625 points en test single core et 10830 points en test multicore, confirmant les capacités CPU du SoC de Qualcomm, tandis que le benchmark synthétique PCMark le crédite de 29521 points.

Côté GPU, le realme GT 8 Pro se défend très bien également sur le benchmark 3DMark dont les différents tests fournissent les résultats suivants :

Wild Life Extreme : 7 491 points / 44,86 fps

Solar Bay : 13 437 points / 51,09 fps

Steel Nomad Light : 3005 points / 22,26 fps

Les résultats sont en phase avec les scores attendus pour ce type de processeur mobile que l'on a déjà croisé à plusieurs reprises en tant que solution de référence des smartphones premium.

Le realme GT 8 Pro est livré avec la surcouche realme 7.0 reposant sur Android 16. La surcouche offre un nouveau style "Light Glass" créant des effets de transparence plus ou moins prononcés, notamment pour le centre de contrôle, qui ne sont pas sans rappeler les choix esthétiques d'une certaine marque à la pomme.

realme a également travaillé sur les transitions et les animations pour les rendre plus naturelles et offrir une expérience homogène. La personnalisation est toujours à l'honeur avec Flux Theme 2.0 proposant des ensembles variés pour l'écran d'accueil, de verrouillage et l'affichage AOD.

L'ensemble est très fluide et réactif, avec de nombreuses possibilités de personnalisation accessibles depuis les paramètres, que ce soit pour les fonctionnalités à mettre en avant ou le style général.

On trouve un certain nombre d'applications pré-installées au sein de realme 7.0 mais leur nombre reste raisonnable et pas trop envahissant, même si l'on se retrouve comme chez d'autres fabricants avec des doublons (navigateur Web, App Market...).

L'intelligence artificielle est présente un peu partout dans le smartphone, en cherchant toujours un peu sa place pour apporter son aide sans devenir envahissante.

On peut se créer une routine matinale qui se charge d'organiser et de hiérarchiser les informations de la journée (notifications, calendrier, liste de choses à faire), réaliser des résumés, traduire en temps réel ou profiter des outils d'édition de photo et vidéo.

Un "Espace Mental" est également présent pour enregistrer tout élément intéressant affiché à l'écran et l'analyser par IA avant de l'archiver. Le fonctionnement est le même que sur les smartphones OnePlus et OPPO. Sans bouton dédié, il faudra passer par une capture d'écran en faisant glisser trois doigts de haut en bas.

Le realme GT 8 Pro a également tous les atouts pour faire un smartphone gaming respectable. Outre la puissante plate-forme matérielle, un overlay peut être activé à tout moment en jeu pour effectuer différents réglages, du mode de performance à de multiples options pour ne pas être dérangé ou activer des fonctions spéciales pouvant donner un coup de pouce.

L'IA pourra venir à la rescousse pour enregistrer les exploits de jeu en les associant pour former une séquence vidéo complète ou bien pour produire des réponses rapides sur le chat.

Le realme GT 8 Pro embarque une batterie de 7000 mAh lui assurant une confortable autonomie. On est, en usage quotidien avec un peu de jeu, sur plus d'une journée et demie de fonctionnement avant de devoir penser à recharger.

Et bonne nouvelle, il supporte une charge rapide filaire de 120 W, ce qui permettra de le recharger dans un temps réduit. En fait, le système est conçu pour réaliser un chargement de 0 à 50% en 15 minutes seulement, ce qui permet de le recharger en urgence en peu de temps, tandis que la charge complète 0-100% se fait en une quarantaine de minutes.

Et si vous n'aimez pas les câbles ou si vous souhaitez préserver le port USB-C d'insertions trop fréquentes, il y a l'alternative de la charge sans fil 50 W mais qui nécessitera de disposer du chargeur sans fil adéquat, le système AirVOOC étant propriétaire.

Et pour les accessoires, le realme GT 8 Pro assure une charge filaire inversée de 10 W ou sans fil de 5 W.

Un bloc photo modulaire et des filtres Ricoh GR

Le smartphone realme GT 8 Pro dispose d'un large bloc photo comportant trois modules et un double flash. Jusque-là, c'est plutôt habituel, mais la nouveauté du smartphone est de pouvoir transformer son bloc circulaire...en bloc carré !

Plus précisément, la coque externe du bloc photo peut être dévissée (deux petites vis la maintiennent) et remplacée par une autre coque. Cela ouvre des possibilités de personnalisation et on peut même imaginer créer ses propres designs en impression 3D pour donner un aspect unique à son appareil mobile.

Ca ne changera pas ses caractéristiques mais cela peut avoir l'avantage de ne pas imposer un style particulier. le fabricant realme déplace ainsi la problématique "bloc photo rond, carré ou autre" en donnant la liberté à l'utilisateur de choisir ce qui lui convient.

L'autre nouveauté vient du nouveau partenariat avec le spécialiste Ricoh GR. realme s'offre comme d'autres acteurs un grand nom de la photo pour appuyer les qualités photos de son nouveau smartphone au terme de quatre années d'efforts conjoints.

Ceux-ci ont porté sur la qualité du matériel avec un verre laissant passer 97% de la lumière jusqu'au capteur, des couches anti-reflets et un bloc optique composé de 7 éléments.

Le clou du spectacle vient du mode spécial Ricoh GR accessible depuis l'application photo et qui joue sur deux focales : 28 mm (équivalent 35 mm) et 40 mm (équivalent 50 mm).

A ceci s'ajoutent des filtres spécifiques répliquant le rendu de différents films photographiques (Positif, Négatif, B&W, Hi B&W) et un mode de mise au point Snap Focus avec diverses valeurs réglables manuellement de 1 mètre à l'infini. De quoi tenter des expériences photographiques sortant du cadre des modes automatiques.

Pour le reste, il fait le choix d'un module principal grand angle de 50 mégapixels (Sony IMX906) avec ouverture f/1,8 et combo OIS / EIS pour la stabilisation. Un second module de 50 mégapixels vient l'épauler pour apporter l'ultra grand angle.

Le tout est accompagné d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec optimisation de l'image par IA. Il s'appuie sur le nouveau module Samsung Isocell HP5 dévoilé en octobre dernier.

Plus qu'un simple zoom qui peut tout de même aller jusqu'à x120, il offre de multiples possibilités dans d'autres scénarios d'usage comme le mode portrait avec un bel effet de flou en arrière-plan ou capter une action lointaine de façon nette grâce à son algorithme Super QPD de suivi d'objets en mouvement rapide.

A l'usage, le realme GT 8 Pro se débrouille bien dans un panel très varié de scénarios de prises de vue, des plans larges aux cadres resserrés. Avec une bonne lumière, tout se passe bien avec les trois capteurs à disposition. Les détails sont là, les textures aussi tandis que contrastes et expositions sont bien maîtrisés.

L'ultra grand angle (équivalent 16 mm) s'en sort plutôt bien et limite les artefacts et déformations aux bords de l'image pour fournir des clichés consistants sur de longues lignes de fuite.

On notera tout de même une certaine tendance à assombrir l'image en cas de contre-jour, ce que l'algorithme peine à corriger de lui-même, ce qui peut faire perdre du détail, à moins de retoucher l'image a postériori.

En basse lumière, le rendu est chaleureux mais peut devenir granuleux et avaler les détails. Là encore, le mode automatique peut être pris en défaut. Cela peut sans doute s'améliorer par voie logicielle et les prochaines mises à jour pourraient gommer ces petites insuffisances, le smartphone ayant été mis entre nos mains plusieurs semaines avant son lancement officiel et les correctifs de dernière minute.

Cela reste d'un bon niveau et les possibilités sont suffisamment amples pour s'amuser réellement avec le realme GT 8 Pro. Le téléobjectif en particulier offre une belle palette.

Le smartphone permet de réaliser du zoom x3 optique et x6 sans perte puis de monter jusqu'à x120, permettant de capter des détails très lointains que l'oeil ne perçoit pas.

Le téléobjectif est stabilisé mais il faudra un peu d'adresse pour bien centrer le détail à prendre en photo au zoom maximal. Il est à noter que l'intelligence artificielle est largement mise à contribution pour reconstruire les détails manquants, ce qui peut conduire à des clichés...étonnants.

On note le gros travail d'interprétation de l'IA pour tenter de donner un sens aux objets pris en zoom x120, avec la création potentielle d'une image éloignée de la réalité. A user avec modération donc, à moins de se créer un univers fantasmagorique.

On peut aussi faire de la macrophotographie

Le capteur Samsung Isocell HP5 offre cependant un rendu assez précis et plus naturel que d'autres smartphones dotés d'un même zoom x120 mais avec un capteur différent.

Il est évidemment amusant de capter des détails à très grande distance mais le téléobjectif donnera son plein potentiel à des grossissements moindres, entre x10 et x30.

On pourra alors obtenir des clichés d'une belle précision sans avoir l'impression que la photographie computationnelle fait le forcing pour embellir artificiellement la photo.

La pleine Lune en x120 (sans trépied), sans et avec post-traitement IA

De nuit, la qualité générale n'est pas encore tout à fait au niveau des pointures du secteur mais elle se bonifie au fil des générations et parvient à surprendre par sa précision. Il faudra tout de même un peu jongler dans les paramètres ou s'y reprendre à plusieurs fois pour éviter des flous ou des rendus granuleux.

Côté vidéo, le realme GT 8 Pro est capable d'enregistrement 4K jusqu'à 120 fps avec Dolby Vision, et jusqu'à 240 fps en 1080p pour du slow motion précis et lumineux.

Le capteur photo avant permet pour sa part de réaliser de solides selfies ou groupfies en utilisant l'écran comme source lumineuse, garantissant un bon niveau de détail et un teint enjoué.

Le portrait obtenu pourra encore être amélioré grâce aux classiques fonctions d'embellissement qui pouront rajeunir et donner le teint encore plus frais que vous ne l'avez déjà.

Conclusion

Le nouveau realme GT 8 Pro constitue une proposition très complète en haut de gamme. Avec son bel affichage AMOLED 144 Hz et son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné d'un bon système de refroidissement, il offre une solide combinaison pouvant convenir aux scénarii du quotidien comme aux usages plus gourmands.

L'interface realme 7.0 est très fluide et agréable, avec quelques applications pré-installées et un style Liquid Glass plutôt réussi en apportant des variations de style bienvenues.

Elle propose de nombeuses options de personnalisation de l'aspect comme de nombreuses fonctionnalités qui permettent de se créer son smartphone à soi en fonction de ses besoins et envies.

Le realme GT 8 Pro offre également une belle autonomie avec sa batterie de 7000 mAh et une charge rapide de 120 W (et sans fil de 50 W) qui assure de ne jamais tomber en manque d'énergie...si l'on dispose du chargeur compatible.

Pour la partie photo, realme laisse le choix de la forme du bloc optique du smartphone à l'utilisateur. Deux vis maintiennent la coque circulaire d'origine pour la remplacer par un format carré. A vous de choisir votre style préféré.

Le bloc photo, avec ses deux capteurs 50 mégapixels et son téléobjectif de 200 mégapixels, offre une belle polyvalence d'usage, de la vue étendue au zoom pouvant être poussé jusqu'à x120, avec plusieurs paliers lossless (x3, x6, x12), ce qui permettra d'aller chercher des détails dans une scène.

On regrette quelques inconsistances dans les contre-jours et une certaine granulosité en basse lumière mais on apprécie aussi les qualités générales avec des photos lumineuses et détaillées.

Nouveauté sur ce modèle, le mode Ricoh GR, nouveau partenaire de realme, propose des options pour apporter une touche plus artistique et un oeil neuf en 28 ou 40 mm, avec des filtres reproduisant des films argentiques "signature" pour créer une ambiance particulière.

Reste la question du prix. A 999 € en version 12 / 256 Go, 1199 € pour le modèle 16 / 512 Go et 1299 € pour la variante Dream Edition concoctée avec Aston Martin, realme rentre dans le rang et sort de sa politique tarifaire ultra agressive. Mais pour le tarif, on a affaire à un smartphone tout à fait au niveau de la concurrence...sinon mieux !

