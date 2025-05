On commence avec le Redmi Note 14 Pro 4G - 12 + 512 Go.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une résolution de 2400 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. La luminosité maximale atteint 1800 nits, garantissant une excellente visibilité même en plein soleil. Le verre Corning Gorilla Victus 2 assure une protection renforcée contre les rayures et les chocs.

Le smartphone est équipé d'un système de caméra IA de 200 MP, offrant des détails exceptionnels et des performances remarquables en basse lumière grâce à la stabilisation optique de l'image (OIS). Il intègre également une caméra ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. La caméra selfie de 32 MP assure des autoportraits nets et détaillés.

Il est propulsé par le processeur MediaTek Helio G100-Ultra, un octa-core gravé en 6 nm, offrant une fréquence allant jusqu'à 2,2 GHz. Le stockage est extensible jusqu'à 1 To via carte microSD.

Le Redmi Note 14 Pro dispose d'une batterie de 5 500 mAh et supporte la charge turbo de 45 W.

Le smartphone prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4, et est également certifié IP64 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Retrouvez le Redmi Note 14 Pro 4G (12 + 512 Go) est disponible en noir ou bleu à 212,99 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, Xiaomi indique un prix de base de 403 € pour le Note 14 Pro 4G 512 Go.





Et voici quelques autres promotions intéressantes à ne pas rater :

Motorola Edge 50 Fusion - 256 Go Forest Blue à 245,24 € soit -8% (6,7" pOLED HDR10 2400 x 1080 px, 144Hz, verre Corning Gorilla 5, 50MP, Snadragon 7s Gen 2 octa-core, charge rapide, Dolby Atmos, IP68, RAM 12 Go)

(6,7" pOLED HDR10 2400 x 1080 px, 144Hz, verre Corning Gorilla 5, 50MP, Snadragon 7s Gen 2 octa-core, charge rapide, Dolby Atmos, IP68, RAM 12 Go) Xiaomi 14T - 256 Go à 249 € via bonus reprise de 150 € pour les clients Sosh (6,67" AMOLED 1,5K 144Hz, triple caméra Leica avec capteur principal 50MP, Dimensity 8300-Ultra 8 coeurs jusqu'à 3,35 GHz, IP68, WiFi 6E, RAM 12 Go)

(6,67" AMOLED 1,5K 144Hz, triple caméra Leica avec capteur principal 50MP, Dimensity 8300-Ultra 8 coeurs jusqu'à 3,35 GHz, IP68, WiFi 6E, RAM 12 Go) Xiaomi 15 - 512 Go Noir à 549 € via bonus reprise de 250 € pour les clients Sosh (6,3" AMOLED LTPO 120Hz, triple caméra Leica avec capteur principal 50MP, vidéo 8K, Snapdragon 8 Elite 8 cœurs jusqu'à 4,32 GHz, Xiaomi HyperAI, IP68, WiFi 7, RAM 12 Go)

Et enfin, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (bureau réglable FlexiSpot E5, enceinte Harman Kardon Onyx Studio 8, graveur laser Atomstack A20 Pro V2 20W), aux alimentations PC à prix réduit ou encore aux meilleures offres du moment sur Cdiscount.