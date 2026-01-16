Xiaomi vient de donner le coup d'envoi de sa nouvelle gamme de smartphones Redmi Note 15. Placée sous le signe de la technologie "Titan", cette génération 2026 mise sur une énorme autonomie et une robustesse à toute épreuve.

Les offres de lancement "Early Bird"

Valables jusqu'au 1er février inclus, ces offres permettent de réaliser des économies immédiates et d'obtenir des accessoires gratuitement. Comme d'habitude, des coupons de réduction sont aussi disponibles pour les nouveaux utilisateurs sur les pages des produits.

Le haut de gamme : Redmi Note 15 Pro+ 5G

Le modèle ultime de la gamme est proposé au tarif préférentiel de 499,90 € (au lieu de 553 €) pour la configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour ce prix, Xiaomi vous offre un bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active et vous permet d'ajouter le kit de charge ultra-rapide 120W HyperCharge pour seulement 9,99 € supplémentaires.

L'équilibre parfait : Redmi Note 15 Pro 5G

Équipé d'un capteur photo haute performance, ce modèle est affiché à 399,90 € (au lieu de 433 €) en version 8 Go + 512 Go. Comme pour le modèle supérieur, le Xiaomi Smart Band 9 Active est inclus gratuitement dans votre panier.

L'accessibilité : Redmi Note 15 5G et 4G

Pour ceux qui recherchent l'essentiel, le Redmi Note 15 5G débute à 259,90 € (au lieu de 283 €). La version 4G, quant à elle, descend sous la barre des 200 € avec un prix de lancement à 199,90 € au lieu de 233 €. Pour ces deux modèles, vous pouvez choisir une paire d'écouteurs offerte entre les Redmi Buds 8 Lite ou les Redmi Buds 6 Active.

Les innovations "Redmi Titan"

Cette année, Xiaomi introduit trois technologies majeures qui définissent toute la série :

1. Une autonomie record (Titan Battery)



Grâce à une nouvelle technologie d'anode silicium-carbone, les batteries sont plus denses sans être plus lourdes. Le modèle Redmi Note 15 Pro+ intègre ainsi une batterie de 6 500 mAh, capable de tenir plus de deux jours complets en usage intensif. Le modèle standard monte même jusqu'à 6 000 mAh.

2. Un écran ultra-lumineux (Titan Display)



Les écrans AMOLED CrystalRes de la série Pro affichent une luminosité de pointe de 3 200 nits. C'est une visibilité parfaite garantie, même en plein soleil. La fluidité est également au rendez-vous avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz sur les modèles Pro, idéal pour jouer.

3. Une photographie haute résolution

La photographie reste le point fort avec un capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique (OIS) sur les modèles Pro. Le traitement d'image est désormais assisté par une nouvelle puce IA qui améliore les clichés nocturnes et permet des retouches automatiques professionnelles.

Les avantages du site mi.com

En achetant directement sur le site officiel, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages.

➡️ Bonus de reprise : jusqu'au 15 mars, profitez de 50 € de bonus supplémentaire sur la valeur de reprise de votre ancien téléphone.



➡️ Livraison express : expédition gratuite sous 24h à 48h.



➡️ Points Mi doublés : cumulez des points de fidélité pour obtenir des réductions sur vos prochains achats.



➡️ Garantie étendue : bénéficiez du support officiel direct de Xiaomi en France.

Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos, avec aujourd'hui les CMF Buds Pro 2, l'enceinte Soundcore Boom 2 et la barre de son JBL SB560, ainsi que les opérations cartes cadeaux Darty pour la 2ème démarque des soldes !