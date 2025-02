La Renault 5 E-Tech Electric veut montrer la capacité du constructeur à s'adapter au marché de l'électrique. Conçue et produite selon de nouveaux standards et protocoles pour rationnaliser les coûts, son design accrocheur, entre modernité et rappel de l'emblématique R5, et ses teintes vives ont marqué les esprits.

Renault tient peut-être là un moyen de séduire le public mais il n'est pas à l'abri des soucis de jeunesse sur une plate-forme aussi jeune. Le constructeur a annoncé devoir procéder à des modifications techniques sur plus de 15 000 exemplaires de Renault R5 E-Tech et Alpine A290 assemblées entre le 1er septembre et le 23 décembre 2024.

Des paramètres à corriger

Un problème a été identifié qui peut empêcher le démarrage des véhicules électriques. Le souci viendrait du boîtier électronique de puissance chargé de transformer le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif pour alimenter le moteur.

Le souci n'est pas matériel mais le boîtier de puissance peut dans certains cas être réglé sur des paramètres de sécurité trop stricts empêchant son déclenchement et donc le démarrage du véhicule.

Sur le tableau de bord, un message inquiétant du type "Panne moteur électrique" accompagné d'un voyant rouge peut être affiché, indique L'Argus, avec parfois l'impossibilité de changer de mode de conduite.

Mise à jour gratuite

Une opération technique spéciale (OTS) baptisée 0EN5 est donc organisée par le constructeur pour résoudre cette difficulté. Elle consiste essentiellement en une mise à jour logicielle permettant de reprogrammer le composant.

L'opération ne demanderait que 30 minutes et les propriétaires des véhicules concernés ont pu être contactés depuis l'application mobile My Renault ou par courrier. L'intervention est réalisée gratuitement.

Il s'agirait donc d'un problème relativement mineur, quoique désagréable, ne nécessitant pas de changement de pièces. C'est pour cette raison que l'épisode est qualifié par le constructeur d'OTS et non de campagne de rappel.