Les véhicules électriques font des progrès en matière de tarifs grâce à l'extension des gammes et des catégories couvertes mais ils restent encore onéreux avec des ventes épaulées par des aides d'Etat.

Malgré tout, les premières voitures électriques à 25 000 euros vont débarquer en 2024 et 2025, offrant plus d'options pour les ménages. A un peu plus long terme, c'est l'objectif d'un véhicule à 20 000 € ou moins qui se profile.

Plusieurs constructeurs ont déjà évoqué des projets à ce sujet, jusqu'à Tesla et une Model 2 potentielle dont le développement avancerait bien et qui pourra peut-être lui permettre de réaliser les dizaines de millions de ventes annuelles à l'horizon 2030 anticipées dans le Master Plan d'Elon Musk.

Renault et Volkwagen, même ambition ?

Chez Renault aussi, on prévoit un véhicule électrique à moindre coût qui sera produit par sa toute jeune filiale Ampère, avec un premier projet Legend déjà mis en balance après la Renault 5 E-Tech electric proposée vers 25 000 € et s'appuyant sur une refonte de la petite citadine Twingo pour atteindre les 20 000 € mais pas avant 2026.

Renault Twingo Legend



Mettre en place une telle offre n'est pas chose aisée alors que les coûts des technologies et des matières premières restent élevés et les constructeurs pourraient associer leurs efforts pour y parvenir.

Le journal allemand Handesblatt affirme que Volkswagen se serait rapproché de Renault pour envisager une coopération pouvant donner naissance à un véhicule électrique plus abordable.

Volkswagen a déjà livré une première approche de son propre projet de voiture électrique à bas coût avec le concept VW ID.2all qui pourrait descendre à moins de 25 000 euros présenté en début d'année mais le groupe allemand souffre d'un ralentissement de ses ventes de véhicules électriques et n'a pas de plan miracle pour descendre à 20 000 €.

Trouver les bons appuis

En s'associant avec Renault qui vient de mettre en place sa filiale Ampère, le groupe allemand pourrait profiter de synergies et d'une expérience appréciable. Renault vient d'annoncer vouloir réduire de 50% ses coûts de production de véhicules électriques et cela pourrait tout aussi bien passer par une mutualisation des moyens de production et des ressources avec un autre constructeur.

Concept VW ID.2all

Le quotidien allemand ne précise pas l'état d'avancement des discussions qui pourraient n'être que des prises de contact sans lendemain. A moins qu'une nouvelle force européenne dans les véhicules électriques ne prenne naissance, ce qui, dans le contexte d'un écrasement du marché par les constructeurs chinois, pourrait donner les moyens de mieux résister.