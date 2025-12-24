Le constructeur français frappe un grand coup sur la scène de la mobilité électrique. Le 18 décembre 2025, sur le circuit de l'UTAC au Maroc, le prototype Renault Filante Record a accompli une mission que beaucoup jugeaient impossible : parcourir plus de 1 000 kilomètres sans recharge, à une vitesse d'usage autoroutier.

Le résultat est étonnant : 1 008 kilomètres en 9 heures et 52 minutes, soit une vitesse moyenne de 102 km/h. Une performance qui ne repose pas sur une batterie surdimensionnée, mais sur une optimisation technologique extrême.

Comment un tel exploit a-t-il été possible ?

Le secret de la Filante Record réside dans une obsession pour l'efficience, matérialisée par un travail acharné sur deux fronts : l'aérodynamisme et la légèreté. Après une première présentation au salon Rétromobile, le prototype a subi des modifications drastiques suite à des tests en soufflerie. Les carénages avant et arrière, initialement solidaires de la cellule centrale, ont été redessinés et fixés directement sur les roues. Cette solution a permis de libérer les flux d'air autour des suspensions et de la transmission, réduisant drastiquement la traînée.

Pour atteindre un poids inférieur à la tonne, les ingénieurs ont eu recours à une structure en fibre de carbone développée avec Ligier Automotive, ainsi qu'à des alliages d'aluminium et du Scalmalloy imprimé en 3D. Chaque gramme a été traqué. Cette chasse au poids a été complétée par des pneus Michelin de 19 pouces sur-mesure, offrant une résistance au roulement réduite de 40 %. Le résultat est un laboratoire roulant où chaque composant vise la performance maximale.

Quelle est la véritable portée de ce record ?

En réalisant cette performance, Renault ne se contente pas de battre un chiffre, mais de détrôner la référence en la matière, la Mercedes Vision EQXX. Si le prototype allemand avait parcouru une distance légèrement supérieure (1 010 km), il l'avait fait en 14 heures et 42 minutes, à une vitesse moyenne de seulement 68,7 km/h. La Filante Record valide un record d'efficience dans des conditions bien plus proches d'un usage réel sur autoroute. La consommation est elle aussi exceptionnelle : 7,8 kWh/100 km à plus de 100 km/h de moyenne.

Renault prouve ainsi que l'avenir de la voiture électrique ne passe pas uniquement par la course à l'armement des batteries. Avec une batterie de 87 kWh, identique à celle d'un Renault Scénic E-Tech, la Filante démontre qu'une philosophie différente est possible. Mieux encore, à son arrivée, le prototype disposait encore de 11 % de réserve, de quoi parcourir 120 km supplémentaires. L'efficience devient le levier majeur du progrès.

Quels enseignements pour les voitures de demain ?

La Filante Record 2025 ne sera jamais produite en série. Cependant, ce démonstrateur technologique est une véritable vitrine des innovations qui équiperont les futurs modèles du groupe Renault. Des technologies comme les systèmes steer-by-wire (direction sans liaison mécanique) et brake-by-wire (freinage) ont permis d'alléger le véhicule et de libérer de l'espace. La batterie elle-même utilise une architecture "cell-to-pack" qui supprime les modules intermédiaires pour gagner en densité et en compacité.

Ces avancées irrigueront directement le développement des modèles de grande série. L'objectif est de transférer ces gains d'efficience pour améliorer l'autonomie sur les trajets les plus exigeants, comme l'autoroute, sans avoir à embarquer des batteries plus lourdes, plus coûteuses et moins écologiques. Une mini-série documentaire en trois volets retracera d'ailleurs les coulisses de ce projet, de sa conception à son aboutissement au Maroc.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Renault Filante Record 2025 sera-t-elle commercialisée ?

Non, la Filante Record est un prototype unique, un "démonstrateur technologique" conçu pour repousser les limites et tester des innovations. Elle n'a pas vocation à être produite en série, mais les enseignements tirés de son développement influenceront les futures voitures électriques de la marque.

Quelle batterie utilise la Filante Record ?

Le prototype embarque une batterie de 87 kWh, soit exactement la même que celle qui équipe le Renault Scénic E-Tech de série. Cet élément est crucial, car il prouve que l'exploit a été réalisé grâce à l'optimisation globale du véhicule (aérodynamisme, poids) et non grâce à une batterie surdimensionnée.

En quoi ce record est-il différent de celui de la Mercedes Vision EQXX ?

La principale différence réside dans la vitesse moyenne. Alors que les deux prototypes ont parcouru une distance similaire d'environ 1 000 km, la Renault Filante Record l'a fait à une vitesse moyenne de 102 km/h, contre seulement 68,7 km/h pour la Mercedes. La performance de Renault est donc plus représentative d'un usage autoroutier réel.