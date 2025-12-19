Alors que l'industrie automobile concentre ses efforts de décarbonation sur l'électrification, des leviers plus discrets mais tout aussi structurels existent. Renault Group a décidé de s'attaquer à l'un d'eux : les produits d'entretien.

Le constructeur français, en collaboration avec le spécialiste Castrol, lance une initiative inédite en proposant une gamme d'huiles moteur premium dont la base est issue du recyclage d'huiles usagées, une première à cette échelle.

Comment cette nouvelle huile moteur est-elle fabriquée ?

Utiliser de l'huile de vidange usagée pour lubrifier un moteur neuf semble contre-intuitif. Pourtant, la technologie déployée repose sur un processus industriel de pointe : le re-raffinage. Les huiles usagées sont collectées, purifiées puis retraitées pour obtenir une huile de base d'une qualité équivalente, voire supérieure, à celle issue du pétrole brut. Ce procédé permet de créer des huiles moteur performantes tout en s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire.

Le bénéfice est double. D'un côté, on limite l'extraction de ressources fossiles. De l'autre, on valorise un déchet dangereux qui est encore trop souvent mal géré. Cette approche de recyclage permet de réduire significativement l'impact environnemental des lubrifiants, un élément clé des émissions de scope 3 d'un constructeur automobile.

Quelles garanties pour la performance et la fiabilité ?

La principale préoccupation des automobilistes est légitime : cette huile recyclée protège-t-elle aussi bien mon moteur ? La réponse de Renault Group est claire : oui. Le partenariat avec Castrol apporte une crédibilité technique indispensable. Le géant des lubrifiants a co-développé et validé des formulations qui surpassent les exigences du constructeur pour ses moteurs thermiques et hybrides.

La compatibilité est totale et, point crucial, la garantie constructeur est intégralement maintenue. Ces nouvelles huiles, comme la référence RN17 déjà disponible, offrent une protection et une longévité mécanique sans compromis. C'est une condition sine qua non pour l'adoption massive par les clients et les réseaux après-vente.

Quel est l'impact concret de cette initiative ?

Cette innovation n'est pas une simple opération de communication. Elle est conçue pour être déployée à très grande échelle. La première référence lancée, la RN17 (5W-30), couvre déjà plus de 50 % du parc de véhicules Renault en circulation en Europe. C'est un volume colossal. L'objectif est d'étendre la gamme à toutes les spécifications du groupe d'ici 2026.

En agissant sur l'entretien, Renault touche des millions de véhicules et ancre la durabilité dans le quotidien de l'après-vente. La démarche illustre un passage d'actions symboliques à des améliorations concrètes et mesurables sur le cycle de vie complet du véhicule, avec un impact direct sur son empreinte carbone. La réduction des émissions des lubrifiants, estimée entre 13 et 24 %, devient ainsi un nouveau standard.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une huile moteur re-raffinée ?

C'est une huile moteur dont la base n'est pas issue du pétrole brut, mais du recyclage d'huiles de vidange usagées. Un processus industriel avancé permet de la purifier et de lui redonner des propriétés équivalentes ou supérieures à une huile vierge, avant d'y ajouter les additifs de performance.

Cette huile est-elle compatible avec tous les moteurs Renault ?

La première référence (RN17) couvre déjà plus de la moitié des véhicules récents du groupe. Renault prévoit d'étendre sa gamme d'huiles re-raffinées à l'ensemble de ses spécifications moteur d'ici 2026, rendant cette option disponible pour tous les modèles, anciens comme nouveaux.

Utiliser cette huile peut-il annuler ma garantie constructeur ?

Absolument pas. Ces huiles sont officiellement homologuées par Renault Group et développées avec Castrol pour répondre, et même surpasser, les exigences techniques. L'utilisation de ces produits, préconisés par le constructeur, maintient intégralement la garantie du véhicule.