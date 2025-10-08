L'offensive néo-rétro de Renault continue sur sa lancée. Après avoir fait sensation avec les nouvelles R5 et 4L, c'est au tour de l'icône des années 90, la Twingo, de renaître de ses cendres en version 100 % électrique.

Le constructeur a officiellement donné rendez-vous le 6 novembre pour la présentation du modèle de série, tout en dévoilant de premiers clichés qui confirment une filiation évidente avec la "grenouille" originelle. La promesse est double : un design craquant et un prix d'attaque sous les 20 000 €.

À quoi ressemblera cette Twingo du futur ?

Si vous avez aimé le concept-car de 2023, vous ne serez pas déçu. Les premières images de la version de série de la nouvelle Renault Twingo E-Tech confirment que le style est extrêmement proche. On retrouve l'esprit "monovolume" si caractéristique, avec un capot très court dans le prolongement direct du pare-brise. Un clin d'œil au passé est même présent avec un décor évoquant les trois petites prises d'air du capot de la première génération.





Le fameux "regard de grenouille" est bien là, modernisé avec des optiques rondes intégrant un insert couleur carrosserie, un détail repris sur les feux arrière en demi-lune. Bien qu'elle passe à une carrosserie 5 portes plus pratique, la silhouette générale conserve son espièglerie. La couleur de lancement, un "Vert Absolu", achève de reconnecter ce nouveau modèle à l'héritage pop de son aînée.

Que cache-t-elle sous son capot ?

Cette nouvelle voiture électrique reposera sur la plateforme AmpR Small, la même que celle utilisée pour les R5 et R4. Si aucune fiche technique n'a été officialisée, on peut s'attendre à retrouver des éléments connus. Pour atteindre son objectif de prix agressif, la Twingo pourrait embarquer, dans sa version d'entrée de gamme, une motorisation de 95 ch et une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) d'environ 30 kWh.

Le constructeur aurait mis l'accent sur une efficience record, avec une consommation qui pourrait descendre à seulement 10 kWh/100 km, offrant une autonomie d'environ 300 km en cycle urbain.

Comment et quand pourra-t-on l'acheter ?

C'est l'argument massue de Renault : un prix de départ affiché sous les 20 000 €, hors aides de l'État. Produite en Europe, dans l'usine de Novo Mesto en Slovénie, la nouvelle Twingo sera éligible au bonus écologique, ce qui pourrait faire tomber son prix final à un niveau très compétitif face à la Dacia Spring, mais surtout face aux futures Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda.





Pour les plus impatients, Renault va réitérer le système de "coupe-file" inauguré avec la R5. Un "Twingo R Pass" sera mis en vente à partir du 22 octobre en France, permettant de passer commande en priorité et de faire partie des premiers livrés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la nouvelle Twingo sera-t-elle commercialisée ?

La production doit débuter à l'automne 2025. Après sa présentation officielle le 6 novembre, on peut s'attendre à une ouverture des commandes dans la foulée (via le R Pass) et des premières livraisons au début de l'année 2026.

Le fameux toit ouvrant en toile sera-t-il de la partie ?

Renault n'a encore rien confirmé à ce sujet, mais le retour de cet équipement emblématique sur le concept de la Renault 4 E-Tech laisse espérer qu'il pourrait également faire son grand retour sur la nouvelle Twingo, au moins en option, pour renforcer son côté "fun".

Y aura-t-il différentes versions de batteries et de moteurs ?

C'est très probable. Pour respecter la hiérarchie de gamme avec la R5, Renault devrait proposer plusieurs niveaux de puissance et de batterie. On peut imaginer une version d'entrée de gamme avec environ 30 kWh d'autonomie pour rester sous les 20 000 €, et une version plus chère avec la batterie de 40 kWh de la R5 pour ceux qui cherchent plus de polyvalence.