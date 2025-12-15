C'est une carrière d'une brièveté spectaculaire. Lancée fin 2023 pour remplacer l'iconique Twizy et concurrencer frontalement la Citroën Ami, la Mobilize Duo est déjà retirée du marché.

Le constructeur français a décidé de mettre un terme à la commercialisation de ce petit véhicule électrique, ainsi qu'à sa version utilitaire, le Bento, qui n'aura même pas eu le temps de voir le jour en concession. Une décision radicale qui s'inscrit dans un plan plus large de réorganisation stratégique.

Pourquoi ce projet a-t-il été abandonné si rapidement ?

L'annonce a été partagée par François Provost, le nouveau dirigeant du groupe Renault. La raison principale est purement économique : la Mobilize Duo n'a pas trouvé son public et ses perspectives de rentabilité étaient jugées bien trop faibles. Le constructeur reste d'ailleurs discret sur les chiffres de vente, mais ils sont visiblement très loin des objectifs fixés initialement.

Plusieurs facteurs expliquent cet échec cuisant. Le prix de départ, fixé à 9 990 €, la positionnait bien au-dessus de sa rivale directe, la Citroën Ami (dès 8 190 €). Malgré une autonomie bien supérieure (161 km contre 75 km), cet avantage n'a pas suffi à convaincre les acheteurs. Ce quadricycle électrique a été perçu comme un concurrent de luxe au succès commercial trop incertain pour justifier l'investissement.

Quelles sont les autres conséquences de cette restructuration ?

L'arrêt du Duo n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est toute l'entité Mobilize Beyond Automotive, créée en 2021 sous l'ère de Luca de Meo pour explorer de nouvelles mobilités, qui est démantelée. Cette division, pensée comme un incubateur, a rempli son rôle d'expérimentation, mais le groupe a décidé de renoncer aux pistes jugées les moins pertinentes.

Concrètement, cela signifie la fin du service d'autopartage Zity à Milan et Madrid, après un retrait de Paris début 2024. Le déploiement du réseau de bornes de recharge rapide Mobilize Fast Charge est également fortement ralenti, avec des objectifs revus drastiquement à la baisse en Europe. Cette réorganisation entraînera la suppression d'environ 80 postes sur 450, principalement via des départs volontaires et des mobilités internes.

Quel avenir pour la stratégie de mobilité de Renault ?

Avec cette décision, Renault recentre sa filiale sur des activités jugées à plus fort potentiel et plus synergiques avec son cœur de métier : les services financiers et l'énergie. Les solutions de recharge comme le Charge Pass et la technologie de recharge bidirectionnelle V2G (Vehicle-to-Grid) sont réintégrées directement au sein des opérations commerciales du groupe.

Le constructeur privilégie désormais l'allocation de capital vers des investissements jugés plus stratégiques, dans un contexte difficile pour l'industrie automobile. L'heure n'est plus aux expérimentations coûteuses, mais à la consolidation des activités rentables, directement liées à la vente de ses véhicules électriques.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Mobilize Duo a-t-elle été commercialisée ?

Oui, la Mobilize Duo a connu une carrière commerciale très courte, d'à peine plus d'un an, avant que Renault ne décide de stopper sa production et sa vente fin 2025.

Qu'est-ce qui remplace la division Mobilize Beyond Automotive ?

L'entité "Mobilize Beyond Automotive" est dissoute. Ses activités les plus prometteuses, comme les services liés à l'énergie et à la recharge, sont réintégrées au sein de Renault, tandis que la marque Mobilize continuera d'exister pour les services financiers.

Combien coûtait la Mobilize Duo ?

La Mobilize Duo était vendue à partir de 9 990 € pour la version limitée à 45 km/h, et jusqu'à 12 500 € pour la version 80 km/h, un tarif jugé trop élevé par rapport à ses concurrents directs comme la Citroën Ami.