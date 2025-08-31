Chaque fin d'été, la même curiosité agite les familles : savoir avec qui son enfant partagera sa salle de classe. Des cybercriminels l'ont bien compris et ont mis en place une arnaque saisonnière redoutable. Des plateformes éphémères, aux noms évocateurs comme "VoirMaClasse.com" ou "Maficheclasse.fr", apparaissent en haut des résultats de recherche Google, prêtes à piéger les parents trop pressés.

Le miroir aux alouettes des classes en avant-première

Le stratagème est bien rodé. Les sites frauduleux imitent à la perfection l'apparence des portails officiels, en utilisant le logo de l'Éducation Nationale ou des couleurs rassurantes. Une fois en confiance, le parent est invité à remplir un formulaire détaillé : nom de l'enfant, date de naissance, établissement scolaire, coordonnées. Pour accéder à la prétendue liste de classe, l'utilisateur doit ensuite accomplir une série de "missions" : répondre à des sondages, installer une application partenaire ou participer à des jeux-concours promettant des cadeaux alléchants.

La réalité : une collecte massive de données personnelles

En réalité, ces étapes ne servent qu'un seul objectif : la collecte de données personnelles. Les informations que vous cherchez n'existent évidemment pas sur ces sites. L'Éducation Nationale martèle un message clair : la composition des classes est une information confidentielle, finalisée tardivement par les établissements et jamais communiquée à des services externes. Les seules plateformes légitimes sont les environnements numériques de travail (ENT) que vous utilisez déjà, comme Pronote, École Directe ou MonBureauNumérique.

Les risques encourus en remplissant ces formulaires sont multiples :

Vos données peuvent être revendues à des tiers pour du démarchage publicitaire.

Vous pouvez être inscrit à votre insu à des abonnements cachés et coûteux.

Les informations collectées peuvent servir à des tentatives de phishing plus ciblées ou à des usurpations d'identité.

Crédits : Scott Webb / Unsplash

Pourquoi cette promesse est toujours une fraude

Toute plateforme extérieure à l'école qui prétend vous donner la liste de la future classe de votre enfant est donc automatiquement une escroquerie. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et les autorités appellent à la plus grande vigilance. Les listes d'élèves sont constituées en interne par les chefs d'établissement et peuvent changer jusqu'aux derniers jours avant la rentrée scolaire. La diffusion de cette information ne se fait que par les canaux officiels et sécurisés de l'école.

Les bons réflexes pour une rentrée en toute sécurité

Face à cette menace récurrente, la meilleure protection reste comme toujours la prudence. Si vous tombez sur un site qui vous semble douteux, voici les gestes à adopter :