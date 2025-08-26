Ils promettent l'anonymat et la sécurité, mais pourraient en réalité faire tout l'inverse. Une enquête réalisée par les spécialistes de Comparitech a repéré 13 VPN gratuits, disponibles sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple, ayant des relations plutôt suspectes avec la Chine et la Russie. Une découverte qui jette un froid sur la confiance que l'on peut accorder à ces services, dont certains sont utilisés par des millions de personnes.

Quels sont les VPN concernés par cette alerte ?

L'enquête a identifié des "empreintes réseau" russes ou chinoises sur un total de 13 applications. La liste est un mélange de services disponibles sur Android et iOS. Voici les applications à surveiller et à désinstaller d'urgence :

Sur Android : Snap VPN, VPN Free, QuarkVPN, Turbo VPN, Signal Secure VPN, VPNify, VPN Proxy Master, et Proxy Master.

Snap VPN, VPN Free, QuarkVPN, Turbo VPN, Signal Secure VPN, VPNify, VPN Proxy Master, et Proxy Master. Sur iOS (iPhone) : WireVPN, FastVPN Super, NowVPN, VPN – Fast VPN Super, et Ostrich VPN.

Quatre de ces VPN (Snap VPN, Turbo VPN, Signal Secure VPN, et VPN Proxy Master) présentent même des liens à la fois avec la Chine et la Russie.

Quel est le risque réel pour vos données personnelles ?

Le principal danger réside dans la législation en vigueur en Chine et en Russie. Ces deux nations exigent que les fournisseurs de VPN qui opèrent sur leur territoire se déclarent auprès des autorités gouvernementales et respectent des lois qui peuvent engendrer la surveillance et la rétention des données utilisateurs.

Dans ce contexte, aucune promesse de politique "no-logs" (non-conservation des journaux de connexion) ne peut être considérée comme fiable. Pire encore, l'enquête rappelle que cinq de ces VPN ont déjà été associés par le passé à une entreprise basée à Shanghai, suspectée d'entretenir des liens avec l'armée chinoise. Il est donc possible que l'utilisation de ces services expose vos données personnelles à des acteurs gouvernementaux.

Comment a-t-on identifié ces liens ?

Des chercheurs ont révélé que ces applications entraient en contact avec des adresses IP ou des domaines situés en Chine ou en Russie. Cela ne veut pas dire que les gouvernements gèrent directement ces VPN, mais cela suggère que des informations pourraient circuler via des serveurs implantés dans ces nations.

Plus préoccupant encore, plusieurs applications incorporent des SDK (kits de développement logiciel) provenant de la Chine ou de la Russie. Selon les experts, c'est un indicateur clair qu'un lien intentionnel existe avec des entités de ces pays, ce qui compromet gravement la promesse de confidentialité faite aux utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que signifie "avoir des liens" avec la Chine ou la Russie ?

Cela signifie que l'application, lors de son fonctionnement, envoie ou reçoit des données depuis des serveurs (via des domaines ou des adresses IP) localisés dans ces pays. Cela peut également indiquer que des éléments logiciels (SDK) créés par les entreprises de ces nations sont incorporés dans l'application.

Est-ce que tous les VPN gratuits présentent des dangers ?

Non, toutefois, il est sage de rester prudent. L'approche commerciale des VPN gratuits se base fréquemment sur la collecte et la revente des données de leurs utilisateurs. Il est vivement conseillé d'opter pour des services VPN payants et de bonne réputation, ou des options gratuites limitées fournies par des sociétés transparentes telles que Proton VPN.

Que devrais-je faire si j'utilise l'une de ces applications ?

Il est conseillé de cesser immédiatement de l'utiliser et de la désinstaller de tous vos appareils. Ne vous contentez pas de la désactiver. Ensuite, envisagez de souscrire à un service VPN de confiance pour protéger réellement votre vie privée en ligne.