La surveillance 4K et sans fil

L' Argus PT Ultra se présente comme une caméra de surveillance proposant de la 4K de jour comme de nuit, sans aucun fil, avec une recharge automatique par panneau solaire, avec une intégration dans un système plus complet via le Hub Reolink et diverses possibilités d'installation.

Avec la démocratisation de la domotique et des dispositifs connectés, les systèmes de vidéosurveillance dédiés aux particuliers explosent : de plus en plus efficaces et faciles à mette en oeuvre, les systèmes sont également de plus en plus polyvalents. Qu'il s'agisse de dissuader ou de prévenir les effractions, de se rassurer ou de bénéficier d'une surveillance de jour comme de nuit, avec ou sans connexion, les outils ne manquent pas.

Reolink s'est spécialisé dans le domaine et propose une gamme complète de systèmes de surveillance, comme la caméra 4K Argus 4 Pro que nous avons déjà testée par le passé, mais également d'autres outils connectés comme la sonnette sans fil vidéo Doorbell.

La gamme Argus PT Ultra se démarque par plusieurs points intéressants : un fonctionnement sur batterie, une connexion en WiFi sans fil, la surveillance nuit et jour en 4K avec rotation à 355° et la polyvalence d'installation.

S'il est possible d'acheter la caméra seule, Reolink nous a fourni un kit bien plus étoffé, avec notamment un duo de caméra Argus PT Ultra, mais également des panneaux solaires et un Hub pour centraliser le tout et se présenter comme un système complet de vidéosurveillance.

L'Argus PT Ultra se compose d'une base fixe et d'une caméra boule motorisée orientable à 355 degrés à l'horizontale, et 140° à la verticale, le tout étant pilotable via l'application dédiée. La base intègre une batterie rechargeable que l'on pourra connecter à un panneau solaire pour un fonctionnement permanent sans recharge manuelle, et le tout propose un flux vidéo en 4K avec une bascule en mode jour / nuit.

Dans la boite de l'Argus PT Ultra, on trouvera, en marge de la caméra, un système de fixation mural, une fixation pour plafonnier, une sangle pour une fixation sur poteau ou arbre, une antenne WiFi, un câble USB-C, un jeu de chevilles et vis, une notice ainsi qu'un gabarit de perçage.

De par sa configuration et les différents modules fournis, on pourra très facilement installer la caméra où bon nous semble, la possibilité d'orienter par la suite l'oeil de cette dernière offrant une grande latitude à l'utilisateur.

Une caméra taillée pour toutes les situations

L'Argus PT Ultra est une caméra dédiée à l'extérieur, elle est donc certifiée IP 64, ses connecteurs étant protégés par des embouts en silicone. Le tout se veut ainsi étanche à l'eau et à la poussière. Elle pourra sans aucun problème fonctionner à l'intérieur, mais ce n'est pas son principal domaine de prédilection.

Nous l'avons évoqué, la caméra propose une observation à 355° à l'horizontale et 140° à la verticale. Cela permet une grande souplesse dans le choix de son installation, l'idéal étant de la positionner entre 2 et 3m de hauteur pour lui offrir le meilleur angle de vue.

La caméra se dote de 2 LED infrarouges pour le fonctionnement en mode nuit, et de 2 LED blanches pour l'éclairage de nuit. On pourra ainsi choisir d'activer les LED blanches lors de la détection de présence et mouvement, ou pas. En marge des LED, on retrouve également deux capteurs PIR pour la détection de présence, qui, associés à une IA, permettent de déclencher des alertes en fonction du scénario qui se présente.

Sur les flancs de la caméra, on trouve un lecteur de carte MicroSD pour l'enregistrement vidéo ou de photo, un port USB-C pour la recharge, ainsi qu'un bouton de mise en fonction. Sur le coté, un port permet de brancher une antenne fournie.

Coté Wifi, l'Argus PT Ultra est compatible WiFi double bande 5 Ghz /2,4 Ghz qui s'adaptera automatiquement en fonction du routeur de l'utilisateur.

La fixation de la caméra sur son support se fait tête en bas, le support pour sa part se veut simple avec un passage de câble pour la charge, il nécessite 2 vis.

Globalement, la mise en place se veut simple et l'association de la caméra avec l'application est facilitée par la présence d'un QR code servant d'identifiant à chaque module caméra.

L'installation du panneau solaire pour sa part est aussi simple : il est livré avec une base dotée d'un bras et d'une double rotule. Trois points de fixation sont nécessaires, la sortie se faisant en USB-C. Un adaptateur USB-C vers Micro USB est fourni.

Le panneau photovoltaïque offre une puissance de 6 W, il est préférable de l'incliner à 15° pour optimiser son fonctionnement. La recharge se fait automatiquement, et permet d'assurer un fonctionnement 24h/24, la batterie de la caméra prenant le relais lors de l'intermittence de l'alimentation.

Mise en place et tests

C'est au coeur de l'application Reolink qu'il convient de regrouper l'ensemble des dispositifs. C'est d'ailleurs depuis cet espace que l'on viendra synchroniser le Hub et qu'on lui ajoutera les caméras et autres dispositifs que l'on souhaite synchroniser.

L'avantage premier du Hub Reolink étant de proposer une solution de stockage unique pour tous les appareils plutôt que de multiplier les cartes SD. Il embarque 64 Go de stockage microSD, peut gérer jusqu'à 8 caméras Reolink, propose du chiffrement des données et sert globalement de centrale de vidéosurveillance sans aucun abonnement associé.

Une fois les appareils synchronisés avec l'application, il est possible d'accéder à chacun des dispositifs en cliquant sur la vignette de prévisualisation.

L'affichage du flux propose quelques réglages comme la bascule automatique ou forcée en mode jour / nuit, le déplacement de la caméra sur les 2 axes, le zoom, l'activation du son, l'enregistrement photo ou vidéo, le déclenchement d'une alarme, l'ouverture du canal de communication double sens : il est possible d'écouter et de parler avec un interlocuteur à proximité de la caméra. Il est également possible d'allumer les LED de la caméra pour éclairer l'environnement.

Outre cette surveillance en temps réel, il est possible d'automatiser certaines fonctionnalités puisque l'application le rappelle assez rapidement : la batterie de la caméra n'est pas prévue pour proposer de la surveillance en continu depuis son smartphone, il convient d'activer les notifications associées à la détection automatique via l'IA.

Il est ainsi possible de profiter d'alertes lors de la détection de personnes, véhicules, mouvements ou présence diverse, tout en définissant des seuils de détection pour éviter les alertes intempestives. Pour cela, on pourra régler non seulement la sensibilité de détection, mais également définir des tailles minimales d'objets.

On pourra également, afin de se conforter à la législation, peindre les zones de non-détection et de confidentialité, afin d'éviter d'observer la voie publique ou le voisinage.

Par défaut, la caméra propose une image en 3840 x 2160 pixels à 15 images par seconde avec un débit de 2048 kbps, débit que l'on pourra augmenter jusqu'à 4096 kbps.

Globalement, l'image en 4K s'avère nette et précise, avec un bon rendu des couleurs et des contrastes. On pourra zoomer artificiellement sur l'image sans trop de pertes sur quelques mètres.

Le rendu en mode nuit est également assez bluffant de précision et de clarté, le mode noir et blanc étant plus lisible que le traditionnel mode vert.

Côté autonomie, on peut tabler sur 5 à 6 jours de fonctionnement environ à raison de 12h de flux 4K par jour, le panneau solaire permettant de gagner 1 à 2% actuellement chaque jour sur l'autonomie totale (couverture nuageuse importante, températures oscillant entre -5 et 13°C).

L'enregistrement vidéo peut être déclenché manuellement ou automatiquement, en fonction de la détection. Chaque vidéo de quelques secondes est ensuite consultable directement sur l'application. Il est possible de choisir d'écraser automatiquement chaque vidéo après un temps donné ou lorsque l'espace de stockage vient à manquer.

Les notifications d'événement peuvent également être configurées pour personnaliser la sonnerie. Il est également possible de définir des horaires lors desquelles les notifications resteront silencieuses.

Bilan

Le système Argus PT Ultra proposé par Reolink se veut particulièrement pertinent sur un marché proposant de plus en plus de modèles, notamment par l'expertise développée par la marque au fil des années, comme par la qualité des éléments fournis.

Le système sans fil associé à un panneau solaire est un véritable plus concernant les possibilités d'installation : pas besoin d'une alimentation supplémentaire, ni de câble Ethernet.

Le mode autonome avec détection et enregistrement automatique des séquences est également bienvenu pour éviter de stocker quantité de données sans réel intérêt.

L'oeil orientable permet de proposer un balayage important de la zone à observer et contribue également à faciliter l'installation et le positionnement du module.

Enfin le Hub Reolink, qui se présente surtout comme un concentrateur, permet de mieux gérer le stockage des données tout en les sécurisant via un chiffrement en local.

De jour comme de nuit, le système se veut pertinent et offre une qualité d'image bluffante par rapport à la tarification de l'ensemble, identique voir supérieur à ce que l'on peut trouver sur des modèles proposés 30 à 60% plus chers. Un produit à conseiller donc.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque, la caméra de surveillance Reolink Argus PT Ultra au prix officiel de 229,99 €, mais actuellement en promotion à seulement 165,99 €.

Vous trouverez également un pack regroupant la caméra Argus PT Ultra avec un panneau solaire au prix réduit de 179,99 € au lieu de 249,99 €.