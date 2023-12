Commençons par la liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 16 Go.

Il s'agit du seul Kindle qui inclut un carnet de notes numérique et un stylet : lisez et écrivez dans vos livres ou dans le carnet aussi naturellement que sur du papier grâce à son écran antireflets à éclairage avant de 10,2 pouces et 300 ppp.

Vous pouvez convertir vos notes manuscrites au format texte, les partager avec vos contacts et les consulter grâce à l'application Kindle.



Importez et annotez aussi directement des fichiers PDF ou créez des mémos dans des documents Microsoft Word.



Sa très longue autonomie permet de lire pendant des mois et d'écrire pendant des semaines en une seule charge.

La liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 16 Go est en promotion à 279,99 € au lieu de 369,99 €, soit une remise de 24% sur Amazon.





On peut trouver également le pack Kindle Scribe :

Pack Kindle Scribe 64 Go à 434,97 € soit -22% (avec stylet premium, étui à rabat, adaptateur USB PowerFast 9W)

D'autres articles affichent des remises en ce moment, à savoir :





