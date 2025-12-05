L'attente autour de Resident Evil Requiem vient de monter d'un cran. Une séquence de gameplay, issue d'une émission japonaise et rapidement partagée en ligne, a mis le feu aux poudres. On y découvre la protagoniste, Grace Ashcroft, dans une ambiance qui fleure bon le survival horror des débuts. Pour les fans, c'est bien plus qu'un simple extrait : c'est la promesse d'un retour aux origines de la saga.

Quel décor emblématique ce nouvel extrait révèle-t-il ?

La vidéo est courte mais intense. On y voit Grace évoluer dans les couloirs sombres et étroits d'un manoir à l'architecture gothique. La séquence montre un affrontement tendu avec un mort-vivant particulièrement lent et résistant, un vrai zombie à l'ancienne qui rappelle les tout premiers jeux.

Pour la communauté, le doute n'est pas permis : ce décor ressemble à s'y méprendre au manoir Spencer, lieu culte du tout premier Resident Evil. Même si rien n'est officiellement confirmé par les développeurs, cette ressemblance, couplée au retour annoncé à Raccoon City, rend la théorie plus que crédible et électrise déjà les discussions.

Que sait-on du retour des anciens personnages ?

Si le retour des zombies classiques est désormais une certitude, le mystère reste entier concernant les héros de la saga. Le studio a confirmé que des personnages liés à l'incident de Raccoon City feraient leur apparition, mais sans donner de nom pour le moment.

Toutes les rumeurs se concentrent sur Leon S. Kennedy. Malgré les démentis de l'éditeur, des fuites persistantes, dont une mentionnant un costume pour lui, suggèrent qu'il pourrait être un second personnage jouable. L'implication de la nouvelle héroïne, Grace Ashcroft, qui serait la fille d'Alyssa Ashcroft de Resident Evil Outbreak, renforce l'idée d'un scénario profondément ancré dans le lore de la ville.

À quoi faut-il s'attendre pour la suite ?

Cet extrait de gameplay, bien que bref, confirme la direction prise par Capcom : un retour au survival horror pur et dur. L'ambiance pesante, les ennemis traditionnels et les décors angoissants semblent être au cœur de l'expérience promise aux joueurs.

Le studio japonais gère sa communication avec précision. Un showcase dédié au jeu est prévu pour début 2026, où l'on devrait enfin découvrir de longues séquences de gameplay. La sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series X/S, PC et la Nintendo Switch 2.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie de Resident Evil Requiem ?

Le jeu sortira le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2.

Qui est la nouvelle protagoniste du jeu ?

L'héroïne s'appelle Grace Ashcroft. Des rumeurs suggèrent qu'elle est la fille d'Alyssa Ashcroft, un personnage de Resident Evil Outbreak.

Leon S. Kennedy sera-t-il dans le jeu ?

Sa présence est une rumeur très persistante, notamment en tant que personnage jouable, mais Capcom n'a rien confirmé officiellement à ce sujet.