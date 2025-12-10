Capcom espérait sans doute garder l'atout Leon S. Kennedy dans sa manche jusqu'aux Game Awards 2025, mais une erreur de PlayStation a ruiné la surprise. Une nouvelle jaquette pour le jeu, apparue sur la boutique en ligne de Sony, confirme ce que tous les fans espéraient : le héros emblématique est de retour, et l'information a déjà fait le tour du monde avant l'heure.

Comment la fuite s'est-elle produite ?

Tout a commencé par une simple mise à jour sur le PlayStation Store. Des joueurs aux yeux de lynx, dont l'insider bien connu Dusk Golem, ont rapidement repéré l'apparition d'une nouvelle vignette promotionnelle pour le très attendu nouvel opus de la saga. L'image a été accidentellement publiée avant sa révélation officielle.

Le visuel ne laisse aucune place au doute. On y voit la nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft, mais en arrière-plan, impossible de manquer la silhouette familière de Leon, avec son air hagard et sa veste en cuir iconique. La confirmation est donc tombée, non pas par une annonce en grande pompe, mais par une simple erreur de publication qui a pris Capcom de court.

Quelle est l'importance de ce retour pour le jeu ?

La présence de Leon S. Kennedy n'est pas un simple caméo. C'est un argument de vente massif pour la franchise, l'un des personnages les plus appréciés de toute l'histoire de Resident Evil. Son retour était l'objet de rumeurs persistantes depuis des mois, alimentant l'attente de la communauté.

High-res image of the official Leon S. Kennedy version of the Resident Evil Requiem Playstation 5 icon that Sony accidentally leaked. pic.twitter.com/UpmAjU1LCp — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 9, 2025

Capcom avait pourtant entretenu le flou, suggérant même que le personnage était devenu trop "endurci" pour les phases d'horreur plus calmes. Cette révélation suggère au contraire qu'il aura un rôle majeur, potentiellement en tant que personnage jouable dans les séquences d'action, aux côtés de Grace Ashcroft.

Quelles sont les conséquences pour Capcom et les Game Awards ?

Pour Capcom, c'est un coup dur en termes de communication. La surprise majeure qui devait marquer la présentation du jeu aux Game Awards 2025 est désormais connue de tous. Cette fuite oblige le studio à revoir complètement sa stratégie d'annonce.

L'événement, prévu pour le 12 décembre, devra maintenant se concentrer sur d'autres aspects du jeu, comme des séquences de gameplay inédites ou le rôle exact de Leon. L'effet "choc" est perdu, mais l'attente des fans, elle, est sans doute décuplée par cette confirmation inattendue.

Que sait-on d'autre sur le jeu ?

Au-delà de cette révélation, le jeu reste entouré de mystère. On sait que l'histoire de Resident Evil Requiem se déroulera après les événements des précédents opus, avec un Leon visiblement plus âgé, ce qui correspond à la temporalité de la saga.

Le titre est toujours prévu pour une sortie le 27 février 2026 sur plusieurs plateformes : PS5, Xbox Series, PC et la future Nintendo Switch 2. Les joueurs n'ont plus qu'à patienter jusqu'à la cérémonie pour espérer voir des images de ce duo en action.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est la protagoniste principale de Resident Evil Requiem ?

La protagoniste principale annoncée est un nouveau personnage nommé Grace Ashcroft. Suite à la récente fuite, il est confirmé que Leon S. Kennedy jouera un rôle majeur à ses côtés, potentiellement en tant que second personnage jouable.

Quand Resident Evil Requiem sera-t-il officiellement présenté ?

Malgré la fuite, le jeu sera présenté plus en détail lors de la cérémonie des Game Awards 2025. L'événement aura lieu dans la nuit du vendredi 12 décembre, aux alentours d'une heure du matin, heure française.