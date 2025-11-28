Qui aurait parié un kopeck sur ce scénario en décembre 2020 ? À l'époque, le jeu était retiré du PlayStation Store, criblé de bugs et moqué mondialement. Aujourd'hui, la donne a radicalement changé. Lors de la présentation de ses derniers résultats financiers, l'entreprise a dévoilé des statistiques qui prouvent que la persévérance paie, et pas qu'un peu.

Le titre a non seulement sauvé les meubles, mais il est devenu le moteur principal de la croissance du groupe, affichant une santé de fer qui ferait pâlir d'envie bien des concurrents.

Est-ce vraiment un succès commercial historique ?

Les chiffres ne mentent pas et ils sont vertigineux. CD Projekt Red vient d'officialiser que Cyberpunk 2077 a franchi le cap symbolique des 35 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. C'est une performance qui force le respect, surtout quand on sait d'où part le projet, revenu d'entre les morts médiatiques.

Pour mettre ce score en perspective, le jeu se vend plus vite que le légendaire The Witcher 3 sur une période comparable après la sortie. La dynamique est excellente, portée par une stratégie de réhabilitation longue durée. Le studio n'a rien lâché, transformant un désastre d'image en une réussite financière incontestable qui rassure désormais les investisseurs les plus frileux et consolide la trésorerie.

Quels sont les leviers de cette incroyable remontada ?

Ce retour en grâce ne s'est pas fait par magie. Il est le fruit d'un travail acharné des développeurs pour corriger la technique, mais aussi du succès critique de l'extension Phantom Liberty. Ce DLC a agi comme un second lancement, redonnant une légitimité ludique et narrative à l'univers impitoyable de Night City.

Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact culturel de l'anime Edgerunners sur Netflix, qui a ramené des millions de curieux vers la manette. Aujourd'hui, la franchise est devenue la source de revenus majeure du groupe, générant un flux de trésorerie vital. Avec un bénéfice net qui bondit de manière spectaculaire (+40% sur neuf mois), la machine est relancée et tourne à plein régime.

L'avenir de la licence est-il déjà en marche ?

Maintenant que l'incendie est éteint, place à l'expansion. CD Projekt ne compte pas laisser retomber le soufflé et mobilise ses troupes pour la suite. Si la priorité absolue reste le prochain volet des aventures du Sorceleur (projet Polaris) avec près de 450 personnes dessus, la suite de Cyberpunk monte en puissance.

Connue sous le nom de code Project Orion, cette séquelle mobilise déjà 135 développeurs répartis entre Varsovie, Vancouver et le nouveau studio de Boston. L'objectif est clair : capitaliser sur l'univers installé sans répéter les erreurs techniques du passé. La franchise n'est plus un boulet, c'est désormais le fer de lance de la stratégie nord-américaine du groupe pour la décennie à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira la suite de Cyberpunk 2077 ?

Aucune date n'est annoncée pour le moment. Le projet Orion est encore en phase de développement initial, avec une équipe qui grandit progressivement. Il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir les premières images concrètes du jeu.

Le jeu s'est-il mieux vendu que The Witcher 3 ?

Sur la même période de temps après la sortie (environ 5 ans), oui, Cyberpunk 2077 a une courbe de vente plus rapide. Cependant, The Witcher 3 cumule plus de 60 millions de ventes au total sur le long terme, restant le record absolu du studio.

Combien de personnes travaillent sur les prochains jeux ?

Au dernier recensement fin octobre, environ 447 développeurs travaillent sur The Witcher 4 (Polaris) et 135 sur Cyberpunk 2 (Orion), sur un effectif total de plus de 850 employés au sein du groupe CD Projekt.