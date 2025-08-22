La marque Revopoint s'est imposée comme une référence dans le domaine de la numérisation 3D, rendant cette technologie complexe accessible à un public toujours plus large. Reconnue pour ses innovations, l'entreprise taïwanaise a su démocratiser le scan 3D, le sortant des laboratoires spécialisés pour l'introduire dans les mains des designers, ingénieurs, artistes et même des passionnés d'impression 3D.

Son approche a toujours été de combiner performance et simplicité d'utilisation, permettant à chacun de capturer le monde en trois dimensions avec une fidélité impressionnante. Avec le lancement de sa nouvelle génération de scanners, et du Revopoint Robot 3D Scanning System, Revopoint ne fait pas exception à la règle, promettant une expérience utilisateur encore plus fluide et des résultats d'une précision inédite.

C'est une marque qui continue de pousser les limites de ce qui est possible en matière de capture de données tridimensionnelles, consolidant sa position sur un marché en pleine croissance. Revopoint nous avait déjà séduits avec le Miraco Plus que nous avions pu tester, les attentes sont dont particulièrement élevées pour cette nouvelle génération d'appareils.

L'INSPIRE 2 : l'entrée de gamme qui redéfinit les standards ?

L'INSPIRE 2 se positionne comme le scanner 3D d'entrée de gamme qui bouscule les codes. Équipé d'une technologie avancée de laser infrarouge et de lumière structurée, il redéfinit ce qu'un scanner de cette catégorie peut offrir.

Sa promesse ? Créer des modèles 3D précis avec une finesse allant jusqu'à 0,03 mm en précision et 0,05 mm en exactitude, avec une distance de point fusionné de 0,05 mm. Il propose comme souvent chez RevoPoint deux modes de numérisation : la lumière structurée plein champ pour capturer rapidement visages et corps, et le laser multiligne (11 lignes) pour une haute précision sur les surfaces brillantes ou sombres.

Sa caméra de profondeur améliorée offre 30% de détails supplémentaires et une zone de capture 30% plus grande, optimisant le suivi et la précision pour les objets de taille moyenne. L'INSPIRE 2 est même capable de scanner en extérieur, avec une performance stable jusqu'à 20 000 lux.

Son nouveau zoom optique (1,5x et 2x) améliore la capture des détails de surface en concentrant le champ lumineux projeté, ajustable selon la taille de l'objet. Avec un module Wi-Fi 6.0 intégré et une poignée Power Bank, il permet le scan mobile en toute liberté. La plaque de calibration photolithographique de haute précision (20 µm) assure une précision constante lors des scans.

Le logiciel gratuit Revo Metro, associé à l'Inspire 2, offre une solution complète, de l'acquisition à l'optimisation du modèle, avec exportation vers des logiciels tiers pour un flux de travail efficace. L'INSPIRE 2 est un véritable couteau suisse pour l'impression 3D, la conception de produits, l'animation et la préservation du patrimoine culturel. Rien ne devrait lui être inaccessible.

La série MetroY : précision industrielle et polyvalence sans fil ?

La série MetroY, qui inclut le MetroY et le MetroY Pro, est conçue pour la précision, la vitesse et la polyvalence, ciblant la capture flexible d'objets de petite à moyenne taille.

Le modèle MetroY Pro, en particulier, se distingue par ses cinq modes de numérisation, offrant une flexibilité accrue. Il combine trois modes laser (lignes croisées, lignes parallèles, ligne unique) et deux modes de lumière structurée bleue (exclusifs au Pro).

Le mode laser à 34 lignes croisées capture jusqu'à 1 700 000 points par seconde, idéal pour les surfaces brillantes ou noires, tandis que le mode laser à lignes parallèles excelle pour les détails complexes. Le mode laser à ligne unique est parfait pour les trous et les rainures.

Le mode lumière structurée bleue plein champ du Pro capture jusqu'à 7 millions de points par seconde, permettant des scans sans marqueur pour les objets riches en détails. La série MetroY offre une précision allant jusqu'à 0,01 mm et une exactitude volumétrique jusqu'à 0,02 + 0,04 mm x L(m).

Grâce au Wi-Fi 6, le déplacement autour des pièces est fluide et sans fil, avec un système de streaming vers les appareils mobiles pour un aperçu en temps réel. Le MetroY Pro peut être configuré avec un plateau tournant à double axe pour une numérisation automatisée en un clic. Une caméra RGB haute résolution assure une cartographie de texture détaillée pour des modèles 3D vifs. La série est compatible avec des accessoires comme le Mobile Kit et le Dual-axis Turntable. Elle est idéale pour le rétro-ingénierie, le contrôle qualité, la fabrication additive et le prototypage rapide. La série MetroY s'oriente davantage vers les professionnels à la recherche d'une solution précise et performante.

Quelles sont les innovations clés de la série MetroY Pro ?

Le MetroY Pro se démarque au sein de la série MetroY par ses capacités étendues. Il intègre non seulement les trois modes laser (lignes croisées, lignes parallèles, ligne unique) de son homologue, mais ajoute deux modes de lumière structurée bleue plein champ, portant le total à cinq modes de numérisation.

Cette polyvalence accrue permet de capturer des géométries complexes, des surfaces difficiles à scanner, et des objets riches en détails sans nécessiter de marqueurs.

Le mode lumière structurée bleue plein champ s'annonce particulièrement impressionnant, capable de capturer jusqu'à 7 millions de points par seconde. Cela le rend idéal pour des applications exigeantes comme l'inspection qualité de pièces automobiles ou le contrôle de précision pour l'assemblage électronique. Le MetroY Pro bénéficie également d'un processeur ARM quad-core à 2 GHz et d'une puce intégrée pour le calcul de la carte de profondeur, assurant une performance de traitement rapide. Il est compatible avec des systèmes d'exploitation variés (Windows 10/11, macOS 11.0+) et offre des formats de sortie multiples (PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX) pour une intégration facile dans les flux de travail existants. De plus, il peut être utilisé avec un plateau tournant à double axe pour une numérisation automatisée et une capture couleur précise.

Foire Aux Questions (FAQ)



Quelle est la date de lancement des précommandes des nouveaux scanners Revopoint ?



Les précommandes mondiales pour les scanners Revopoint INSPIRE 2 et la série MetroY débuteront le 20 août à 16h sur revopoint.com.

Quels sont les principaux avantages du modèle INSPIRE 2 ?

L'INSPIRE 2 offre une haute précision (jusqu'à 0,03 mm), des modes de numérisation double (lumière structurée et laser), une zone de capture 30% plus grande, un zoom optique, et la capacité de numériser en extérieur, le tout dans un format d'entrée de gamme.

Qu'est-ce qui distingue le MetroY Pro des autres modèles ?

Le MetroY Pro se distingue par ses cinq modes de numérisation (incluant la lumière structurée bleue plein champ), sa capacité à capturer jusqu'à 7 millions de points par seconde.