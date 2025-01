Les robots aspirateurs ont connu des évolutions rapides ces dernières années. D'abord centrées sur les cartographies intelligentes pour leur faire gagner en efficience, la course aux fonctionnalités supplémentaires a vite pris le pas pour essayer de se distinguer de la concurrence.

Systèmes de nettoyage plus efficaces, stations d'aspiration et de lavage pour réduire les manipulations de maintenance, roues avec essieu mobile pour passer les obstacles voire grimper des marches, capteurs en tous genres pour éviter les obstacles, reconnaître l'animal de compagnie ou identifier la nature du sol ou du tapis, les nouveautés se sont enchaînées à un rythme soutenu.

Un bras robotique pour ranger ce qui traîne

Aussi, que rajouter aux robots aspirateurs pour prolonger cette différenciation et mettre en avant les capacités d'innovation ? Le fabricant Roborock dévoile sa grande nouveauté pour le salon CES 2025 de Las Vegas avec le modèle Roborock Saros Z70 doté...d'un bras robotisé !

Son système OmniGrip est un bras mobile déployable fonctionnant sur cinq axes et qui peut attraper les petits objets au sol (pas plus de 300 grammes) pour les mettre sur le côté ou les ranger dans un espace prédéfini.

L'un des problèmes courants des robots est de devoir évoluer dans un espace pouvant présenter des obstacles limitant sa capacité de nettoyage, à moins de tout préparer en amont pour lui faciliter le passage, ce qu'on n'a pas toujours le temps ou l'envie de faire.

Tous ces jouets, chaussettes, sandales et autres objets restés au sol pour diverses raisons peuvent singulièrement compliquer la tâche du robot aspirateur et affaiblir ses capacités de nettoyage si certaines zones lui deviennent inaccessibles.

En donnant la possibilité à ce dernier de déplacer ces objets gênants pour ses facultés de nettoyage, le bras robotisé permet donc à la fois de continuer à réduire la maintenance et les tâches préparatoires au fonctionnement du robot aspirateur et de ranger les objets du quotidien.

Une analyse constante et même la surveillance des animaux de compagnie

Le robot aspirateur Roborock Saros Z70 analyse son environnement et détermine ce qui peut être retiré du passage. L'utlisateur pourra affiner cette capacité depuis l'application en précisant les objets à déplacer et éventuellement où les ranger.

Pour réaliser ces nouvelles tâches, de l'intelligence artificielle est embarquée et peut reconnaître une centaine d'objets différents via sa caméra intégrée. Le robot aspirateur dispose en outre de capteurs anti-collision latéraux pouvant reconnaître des obstacles verticaux mais aussi horizontaux comme des câbles ou des montants de porte, ce qui l'aidera à planifier au moins son itinéraire de nettoyage.

Le nouveau Roborock Saros Z70 peut être piloté à la voix et est compatible avec Alexa, Siri et Google Home. Il sait aussi reconnaître un animal à proximité et peut servir à chercher l'animal de compagnie dans la maison.