Le Genkinno P1SE est un robot de piscine autonome et sans fil qui fonctionne de manière indépendante, sans nécessiter d'équipements supplémentaires tels que des tuyaux ou des pompes à surpression. Il est équipé d'un moteur (max 100 W) qui peut efficacement collecter les feuilles, le sable, les insectes, les poils d'animaux et même les gros débris durant environ 120 minutes.

Sa capacité d'aspiration et de déplacement est trois fois supérieure à celle d'autres produits similaires, ce qui le rend plus performant et économe en énergie. Ce produit convient pour les piscines allant jusqu'à 150 m².

Doté d'un algorithme et d'un système de navigation, le Genkinno P1SE est capable de changer de direction et n'est pas affecté par le terrain ou les couvercles de filtre irréguliers. Avec un angle d'escalade de 15 degrés, il ne se bloquera pas sur les tuyaux de vidange ou les marches, ce qui le rend adapté à des piscines de différentes formes.

Ce robot de piscine Genkinno P1SE est commercialisé 289 € au lieu de 537 € avec le code NNNFRSOLDEP1SE. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours, depuis un entrepôt européen.

Un autre modèle est également soldé, il s'agit du robot de piscine Genkinno P1 qui est vendu 399 € au lieu de 752 € avec le code NNNFRSOLDEP1. Cette variante affiche presque les mêmes caractéristiques que l'autre, à la différence d'une autonomie doublée de 240 minutes.





