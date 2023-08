En cette fin de semaine, nous allons vous proposer une sélection de produits avant de partir en week-end. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec le robot de piscine Kalamotti. Cet engin sans fil s'occupe à votre place de l'entretien de votre espace aquatique, notamment en aspirant et filtrant l'eau avec son filtre de 180 µm. Il se déplace à une vitesse d'environ 16 mètres par minute et pompe à une puissance de 60L par minute. Ce robot possède une batterie de 7500 mAh, qui lui confère une autonomie d'environ 2 heures et 20 minutes.

Ce robot de piscine Kalamotti est proposé à 225,99 € au lieu de 399,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.

D'autres robots de piscine sont également en promo à savoir :



Et d'autres produits affichent des réductions comme :

Écran PC

Enceinte sans fil

Clé USB



Et n'oubliez pas de consulter notre focus sur les caméras de surveillance en promotion ainsi que notre top 3 du jour avec une tondeuse robot, aspirateur balai et barre de son Samsung à prix réduit.