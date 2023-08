Les beaux jours sont là et l'herbe n'aura de cesse de pousser jusqu'à la fin de l'été, surtout avec la météo de la partie nord du pays. Afin de ne pas déployer trop d'énergie et de profiter pleinement de son temps libre, les inventeurs ont créé des machines capables de travailler à votre place.

Nous savons, tous autant que nous sommes, que la tonte de la pelouse est une corvée. Malgré tout, les robots tondeurs peuvent nous aider à effectuer cette tâche grâce aux prouesses technologiques, couplées aux développeurs / inventeurs. Que vous ayez un grand ou un petit terrain, tout a été pensé pour vous satisfaire.

Commençons par un best-seller, la tondeuse robot Gardena SILENO life 1250. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 1250 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35°, afin de s'adapter à tous nos terrains, que ce soit un green de golf ou un terrain plein de creux et de bosses. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie et rentre tout seul à sa base lorsque la batterie est faible.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO life 1250 est proposée à 1324,79 € au lieu de 1649,99 € soit 335 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte sous 3 jours.

D'autres robots tondeurs sont également en promotion comme :



