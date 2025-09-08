Le salon IFA de Berlin est souvent le théâtre d'innovations surprenantes, et l'édition 2025 n'a pas dérogé à la règle. NexLawn, une nouvelle marque du groupe MOVA (maison-mère de Dreame), y a présenté sa vision du futur de l'entretien des jardins : le NexLawn Master X. Il ne s'agit pas d'une simple tondeuse autonome, mais d'un véritable robot multifonction équipé d'un bras mécanique, promettant de transformer radicalement la corvée du jardinage.

À quoi sert ce bras robotique sur une tondeuse ?

L'idée derrière ce bras robotique est de dépasser la simple tonte. Alors que la plupart des robots se contentent de contourner les obstacles, le Master X peut les saisir et les déplacer. Une branche, un jouet d'enfant ou une pomme de pin sur la pelouse ? Le bras, qui peut s'étendre jusqu'à 77 cm en hauteur et atteindre 1 mètre à l'horizontale, s'en charge. Mais l'ambition de NexLawn va plus loin, avec des têtes interchangeables permettant d'autres tâches :

Un module de coupe pour tailler les bordures avec précision.

Une pince pour désherber les parterres ou cueillir des fruits à portée.

La capacité de saisir un tuyau d'arrosage ou de lancer une balle à un animal de compagnie.

Cette technologie est-elle vraiment réaliste ?

Pour l'instant, le Master X reste un concept. NexLawn n'a annoncé ni prix, ni date de sortie, et l'idée d'un robot lançant une balle à un chien semble encore relever de la science-fiction marketing.

Cependant, l'entreprise a prouvé son savoir-faire avec des produits plus concrets, également présentés à l'IFA : la série NexLawn VIDAR.

Ces tondeuses, dont le lancement est prévu pour mars 2026, sont dépourvues de bras mais intègrent des technologies de pointe comme le système NexDetect, qui combine LiDAR 3D, vision stéréo et IA pour une cartographie et une navigation sans fil périphérique.

Quel est l'intérêt d'un système modulaire ?

Le véritable potentiel de ce concept réside dans son approche modulaire. Plutôt que de multiplier les appareils spécialisés, l'idée est d'avoir une seule base motorisée sur laquelle viennent se greffer différents outils.

Cette plateforme évolutive permettrait aux utilisateurs de ne pas avoir à racheter un robot entier pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. C'est une vision à long terme du jardinage "en tant que service", où le robot de base pourrait s'enrichir de nouvelles compétences au fil du temps. Un modèle économique prometteur, à condition que le concept devienne un jour réalité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce robot est-il déjà disponible à l'achat ?

Non, le NexLawn Master X est un produit conceptuel présenté pour illustrer la vision future de la marque. Il n'y a actuellement aucune information sur une éventuelle commercialisation. En revanche, les modèles plus classiques de la série VIDAR de NexLawn sont attendus sur le marché en mars 2026.

Comment le robot se repère-t-il dans le jardin ?

Bien que les détails du Master X soient minces, la technologie de navigation de NexLawn, appelée NexDetect™, a été présentée sur la série VIDAR. Elle utilise une combinaison de LiDAR 3D, de caméras et d'IA pour cartographier le terrain et détecter plus de 300 types d'objets en temps réel, le tout sans avoir besoin d'installer un câble périphérique.