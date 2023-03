Aujourd'hui, les e-commerçants nous donnent encore une liste fournie de produits à prix réduit. Nous vous avons sélectionné 3 articles afin de vous en faire un TOP 3.

Commençons par l'enceinte de maison MUSE M-1250BT. Cette colonne Bluetooth 4.1 diffuse de la musique depuis n'importe quel autre appareil. Il est aussi possible d'y connecter une clé USB pour diffuser de la musique et vous disposez d'un deuxième pour la charge. Un port carte SD ainsi qu'une prise auxiliaire en Jack 3,5 mm sont disponibles, le tout commandé par des boutons volume + et - ainsi que deux boutons "précédent"-"suivant".

Cette enceinte de maison MUSE M-1250BT est vendue 62,99 € au lieu de 99,99 € soit 37% de réduction chez BUT. Le retrait en magasin est gratuit.





Continuons avec la tondeuse robot ROB R1000 McCULLOCH. Ce robot de tonte 18V possède une largeur de coupe de 18 cm, réglable en hauteur de 20 à 50 mm. Son autonomie est affichée à 60 minutes pour une surface d'environ 1000 m², il convient donc à une grande partie d'entre nous. Sa polyvalence est à noter, car il est capable de gravir des pentes jusqu'à 25% d'inclinaison et il tond par tous les temps.

Cette tondeuse robot ROB R1000 McCULLOCH est vendue 599,99 € au lieu de 999,99 € soit 40% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite à domicile pour le lendemain.





Et terminons ce TOP 3 avec le robot cuiseur multifonctions connecté Robby. Cet ustensile indispensable dans la cuisine pour tout cordon bleu est livré avec un bol XL (4,5L) et intègre, d'origine, une balance et un grand écran tactile. Ce robicook XL possède une résistance de 1000W réglable sur 20 plages différentes, de 37 à 130°C. Vous pouvez connecter cet appareil au WiFi afin d'obtenir les dernières mises à jour et donc, les dernières recettes. Il est également doté de 8 programmes de cuisson automatique.

Ce robot cuiseur multifonction connecté Robby est vendu 499,90 € au lieu de 999,90 € soit 50% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison est offerte à domicile sous 5 à 7 jours.





