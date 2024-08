Avec l'essor d'une économie de satellites légers en orbite basse et réunis en constellations de centaines, milliers ou plus d'unités pour constituer des maillages au-dessus du globe terrestre, il faut pouvoir disposer de capacités de lancement adaptées.

Les lanceurs réutilisables sont l'une des réponses à cette problématique et le succès de la fusée Falcon 9 de SpaceX a démontré tout l'intérêt de ce type de lanceur qui peut être utilisé à plusieurs reprises et remis en service rapidement pour réduire le coût des missions.

La grande régularité des missions Falcon 9 (à part un petit couac en juillet) confirme les choix techniques opérés par la firme américaine et sert ses projets comme l'établissement d'une constellation de satellites LEO Starlink d'accès à Internet.

Le lanceur réutilisable, option séduisante

Tout le monde veut désormais des lanceurs réutilisables et la Chine a plusieurs entreprises engagées dans cette course avec les premiers modèles attendus dès l'an prochain pour soutenir ses projets de mégaconstellations.

Aux Etats-Unis, une autre entreprise prépare son propre lanceur réutilisable. La firme Rocket Lab propose déjà un lanceur léger Electron utilisant de l'impression 3D pour réduire ses coûts mais la prochaine étape consiste à se doter d'un lanceur réutilisable Neutron en cours de développement capable d'emporter une plus grande masse et qui sera doté d'une curieuse coiffe Hungry Hippo s'ouvrant en corolle pour relâcher sa charge utile en orbite.

Le succès de Neutron dépendra beaucoup de celui de son moteur spécifique Archimedes dont la conception semble bien avancer. Rocket Lab a annoncé avoir procédé au premier test d'allumage statique de son moteur durant ce mois d'août.

Archimedes pour faire le succès de Neutron

Archimedes, poussé jusqu'à 102% de ses capacités, a répondu aux attentes et surtout validé son design, ce qui va permettre de passer les certifications puis de le produire pour le premier vol du lanceur Neutron (qui comptera 7 moteurs sur l'étage principal et 1 moteur pour l'étage supérieur) prévu mi-2025.

Rocket Lab a directement testé un moteur complet, et non un prototype ou une version bridée du design final, pour gagner du temps, avec en retour un plus grand risque d'échec.

Le lanceur Neutron avec ses moteurs Archimedes devrait avoir une capacité d'emport similaire à celle de Falcon 9 et compléter l'offre de Rocket Lab en lui apportant un lanceur medium.

Rocket Lab avait tenté un temps la récupération de l'étage principal de son lanceur Electron à l'aide d'un filet porté par des hélicoptères mais la firme a abandonné cette approche et préféré se concentrer sur un véritable lanceur réutilisable.

Elle doit encore agumenter fréquence de ses lancements pour offrir une véritable alternative. Elle prévoyait de réaliser 22 tirs cette année mais a dû revoir cette ambition à la baisse, vers 15 à 18 tirs, du fait de retards chez ses clients.