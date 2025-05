L'excitation est à son comble pour les amateurs de jeux nomades. Des clichés présentés comme étant ceux de prototypes fonctionnels de la prochaine Asus ROG Ally 2 et d'une console Xbox portable (connue sous le nom de code "Project Kennan") ont été diffusés suite à des fuites industrielles. Ces images offrent un premier regard concret sur ce que pourraient être ces futures concurrentes du Steam Deck.

Asus ROG Ally 2 : les premières photos du successeur

Une image de ce qui est présenté comme le prototype de l'Asus ROG Ally 2 fait actuellement le tour du web. Successeur de la populaire console PC portable d'Asus, ce nouveau modèle, aperçu en noir sur les clichés, semble conserver une esthétique proche de son aînée tout en suggérant des améliorations ergonomiques.Il est clair qu'Asus compte capitaliser sur le succès du premier modèle tout en souhaitant aller au-delà des performances de la première ROG Ally et en tenant compte des critiques des utilisateurs pour proposer une nouvelle machine plus mature.

C'est auprès de la FCC que le modèle a été aperçu, confirmant une partie de la fiche technique qui restait une rumeur jusqu'ici...

ROG Ally 2

RC73XA Black 20V 5A 100W

RC73YA White 20V 3.25A 65Whttps://t.co/jgx4HFHUUu https://t.co/QUwZwa8t9a pic.twitter.com/dq3CP2SbA9 — Huang514613 (@94G8LA) May 7, 2025

Rumeurs de caractéristiques et prudence de mise

La configuration s'annonce plus à jour et c'est sur ces éléments que l'on découvre qu'Asus ne prépare pas une, mais deux consoles distinctes.

La première sera blanche et embarquera une puce AMD Aerith Plus dotée de 4 coeurs avec un TSP de 20W ainsi qu'un écran en 120 Hz. Un second modèle, noir (celui en photo) serait davantage orienté vers le haut de gamme avec des prestations bien plus élevées.

L'autre machine embarquerait ainsi un processeur Ryzen Zen 2 Extreme lui-même doté de 8 coeurs pour un TDP de 36W. AMD l'avait déjà présenté en début d'année.

La machine s'équiperait d'un écran de 7 pouces en 120 Hz, deux ports USB-C, 64 Go de RAM LPDDR5X, de la recharge rapide 100W et elle serait compatible WiFi 6E.

C'est cette machine qui est pressentie comme la collaboration nouée avec Microsoft pour proposer une Xbox Portable, elle profiterait ainsi d'un bouton Xbox dédié qui permettrait d'accéder directement au Xbox Game Pass, bouton que l'on peut apercevoir sur le cliché à gauche juste à côté du joystick.

Rappelons que Microsoft envisage de proposer une console en partenariat avec ASUS avec une intégration Xbox qui pourrait être relativement limitée dans un premier temps, puis proposer sa propre console développée en interne et résolument orientée vers son écosystème ainsi qu'une version optimisée de Windows 11 qui profitera d'une intégration profonde des services Xbox.

C'est au Computex qui se tiendra en fin de mois qu'Asus devrait lever le voile sur ses nouvelles machines.