La météo a été plutôt clémente jusqu'à présent et les efforts de réduction de consommation d''électricité, principalement en entreprise même si c'est parfois sous la contrainte des tarifs très élevés de l'énergie, ont dès à présent un premier effet bénéfique sur le réseau électrique.

La baisse de consommation côté industriel est de l'ordre de 6%, tandis que celle des ménages a baissé de 1% par rapport à l'année dernière. Celle des services restent quant à elle soutenue.

Toutefois, la relance des réacteurs nucléaires restera plus lente qu'espérée et il faudra compter sur moins de 45 GW d'énergie en provenance des centrales en janvier 2023.

Plusieurs jours d'Ecowatt rouge à prévoir

RTE, le gestionnaire du réseau de distribution électrique dans l'Hexagone, reste donc sur un scénario prudent qui pourrait obliger à décider de coupures d'électricité ponctuelles lors des grands pics de consommation, notamment en cas de vague de froid.

Sur ce point, il prévient que la France aura quelques jours de signal Ecowatt rouge sur l'hiver qui demanderont de prendre des mesures plus sérieuses. Cela ira-t-il jusqu'aux délestages ?

Cela n'est pas à exclure et tout dépendra finalement de la météo. RTE mise pour le moment sur un hiver normal qui ne conduirait qu'à quelques alertes sur les moments les plus froids mais la moindre perturbation glaciale prolongée pourrait rapidement compliquer la situation et obliger à recourir plus souvent aux mesures fortes, de la baisse de tension à l'arrêt de certaines activités industrielles énergivore en allant jusqu'aux fameuses coupures tournantes d'électricité.

La production nucléaire devrait toutefois ajouter quelques Gigawatts supplémentaires sur le mois de janvier ce qui, associé aux mesures de sobriété énergétique et aux éco-gestes, doit permettre d'éviter au maximum l'activation des mesures les plus sévères.

Les réseaux de communication coupés aussi

Si les efforts de réduction de consommation sont suffisants, il pourra même être possible d'annuler à la dernière minute des coupures programmées. On s'avance donc vers un scénario assez flexible et dépendant de multiples facteurs.

Les coupures de courant programmées seront annoncées à l'avance via l'outil Ecowatt dont il faudra donc guetter les indicateurs, de vert à rouge. Il est possible de se tenir informé par une alerte SMS ou via l'application dédiée, en plus de l'annonce de la couleur lors des journaux télévisés et bulletins d'information.

Divers outils sont également disponibles, des indicateurs journaliers diffusés sur Twitter au suivi en temps réel via le site Track My Watt.

Les coupures de courant concerneront aussi les réseaux télécom fixes et mobiles. Il ne sera donc pas forcément possible de passer un appel, dont un appel d'urgence, durant ces périodes de deux heures et tout dépendra de l'alimentation des antennes à proximité.

En cas de besoin, il restera recommandé de composer le numéro d'urgence européen 112, accessible indépendamment de l'opérateur et donc disponible depuis n'importe quelle antenne active.