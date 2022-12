Faute de disposer de suffisamment de réacteurs nucléaires en état de marche, des coupures de courant pourraient être décidées sur le territoire national durant le mois de janvier 2023.

Tout dépendra bien sûr de l'intensité de l'hiver mais aussi des mesures de sobriété énergétique et des éco-gestes pour tenter d'écrêter les pics de consommation et d'éviter les mesures les plus contraignantes lors des signaux EcoWatt rouge.

Tout le monde commence à s'inquiéter des conséquences de ces coupures de 2 heures maximum pouvant intervenir entre 8h00 et 13h00 et de 18h00 à 20h00 et des conséquences pour l'économie et la vie quotidienne.

Le gouvernement a préparé un plan transmis aux préféts qui anticipe 6 à 10 coupures cet hiver mais le porte-parole Olivier Véran a de nouveau souligné ce 6 décembre que les délestages n'étaient pas inéluctables et qu'il était possible de les éviter si l'on parvenait à réduire la consommation d'électricité du pays de 10%.

Les "petits gestes supplémentaires" seront donc bienvenus dans les périodes de forte utilisation du réseau électrique, de l'extinction des éclairages inutiles au décalage des usages d'appareils électriques gourmands hors des périodes de pic.

Grève à RTE

Malgré tout, les transports, les réseaux de communication, les écoles et les entreprises pourraient être perturbés si les coupures de courant étaient décidées, créant des inquiétudes.

Si les tramways risquent de se retrouver à l'arrêt, cela ne devrait pas être le cas des trains de la SNCF, les caténaires restant alimentées, mais cela n'empêchera pas des coupures de courant sur la partie basse tension, ce qui pourrait concerner l'éclairage des gares et le fonctionnement des passages à niveau.

Et pendant que les plans se préparent, un appel à la grève a été lancé chez RTE pour ce mardi 6 décembre, à l'initiative du syndicat CGT. Il s'agit une nouvelle fois d'obtenir une hausse de salaire conséquente, de l'ordre de 6,9%, quand la direction propose une augmentation de 2,3%, assortie d'une prime.

La grève est mise en place à la veille de la dernière séance de négociations salariales et vise à mettre la pression sur la direction pour obtenir satisfaction. Elle est aussi une réponse à une plainte de RTE contre quatre agents accusés d'interventions frauduleuses sur le réseau électrique durant les mouvements sociaux en juin et juillet et qui avaient placés en garde à vue par la DGSI (sécurité intérieure).

Enedis lance son portail d'information

Et si vous faites partie des personnes angoissées ou désireuses de savoir si votre quartier sera impacté en cas d'annonce d'une coupure de courant, Enedis a mis en place son propre site d'information coupures-temporaire.enedis.fr qui fournit des conseils.

Il est possible de renseigner son adresse postale pour savoir si l'on sera directement impacté dans la journée tout en indiquant par une carte les zones de délestage. Il sera actualisé deux fois par jour avec des "prévisions données à titre indicatif qui peuvent être amenées à évoluer". Ici aussi, on compte sur la possibilité d'annuler les coupures prévues au dernier moment en fonction de l'état du réseau électrique.

A noter que 5% du territoire n'est pas couvert par les données d'Enedis, la gestion de la distribution d'électricité étant confiée à d'autres entreprises. Le portail MonEcoWatt de RTE reste donc la référence à suivre pour connaître le niveau d'alerte du réseau électrique et les prévisions correspondantes.