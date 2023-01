C'est une situation assez étrange à laquelle on assiste actuellement : lors de l'annonce des deux RTX 4080 12 et 16 Go, les joueurs se dressaient contre Nvidia pour critiquer ouvertement le premier modèle perçu comme une carte au rabais.

Nvidia faisait donc le choix d'annuler la carte en question et lançait sa seule RTX 4080 16 Go sur le marché... Avec un flop à la clé du fait d'un tarif jugé trop élevé. Plus tard, Nvidia ressort sa RTX 4080 12 Go rebaptisée RTX 4070 Ti, et la carte cartonne désormais, au point de cannibaliser les ventes de RTX 4080...

Un prix trop élevé, une concurrence agressive

Depuis son lancement, la RTX 4080 est perçue comme une carte graphique en moyenne 500€ trop cher. Il faut dire que le ticket d'entrée est assez salé : 1600€ lors du lancement, et qu'entre temps, AMD a dégainé ses Radeon RX 7900 XT et XTX à des prix bien plus attractifs pour des performances similaires...

Nvidia continue ainsi de baisser le prix de ses cartes graphiques pour tenter de les écouler. Certains revendeurs ont déjà procédé à des opérations spéciales pour tenter de booster les ventes et forcer un renouvellement de stock, mais la situation reste bien complexe.

Actuellement, on peut trouver des RTX 4080 de partenaires autour des 1350€, soit une baisse assez conséquente depuis le lancement des produits. Depuis la dernière semaine, la baisse a continué et on a pu constater 40€ d'économisé en moyenne. Reste à savoir à quel point Nvidia peut aller, mais compte tenu des MSRP, il y a encore certainement de la marge.