Un firmware très particulier, initialement développé pour une version spécifique de la carte graphique ASUS, a fait son apparition sur la toile. Il s'agit d'un BIOS expérimental qui déverrouille la limite de puissance de la NVIDIA RTX 5090 pour la porter à un seuil théorique de 2000 watts.

Des utilisateurs ont déjà commencé à l'installer sur des cartes standards, notamment des modèles Gigabyte, pour en tester les limites.

Qu'est-ce que ce BIOS XOC de 2000W ?

Concrètement, ce BIOS XOC (eXtreme OverClocking) provient à l'origine d'un modèle exclusif au marché chinois, l'ASUS ROG Astral RTX 5090D, qui n'est d'ailleurs plus commercialisé. Ce type de firmware, généralement confidentiel, est conçu pour les overclockers professionnels qui cherchent à battre des records en contournant les sécurités matérielles pour pousser les composants dans leurs derniers retranchements.

Son fonctionnement est radical : il supprime la bride standard de 600W et fixe par défaut la tension du cœur à 1,15 V, peu importe la configuration logicielle. C'est une manœuvre réservée aux experts, car elle sort complètement du cadre d'utilisation prévu par le constructeur et demande un environnement matériel très spécifique pour ne pas tout endommager instantanément.

Quels gains de performance peut-on espérer ?

Les premiers tests confirment des performances en hausse d'environ 10 %, un chiffre significatif mais qui cache une réalité plus complexe. Un utilisateur a par exemple réussi à flasher ce BIOS sur sa carte Gigabyte RTX 5090 et a obtenu un score impressionnant de 18 173 points sur le benchmark 3DMark Steel Nomad, le plaçant dans le top 25 mondial. Ce résultat est très proche de celui obtenu par le célèbre youtubeur Jayztwocents, qui avait atteint près de 900W de consommation réelle pour un gain similaire.

Ces chiffres montrent qu'il est possible de tirer plus de puissance de la carte, mais il est important de noter que la barrière des 2000W est théorique. En pratique, les cartes actuelles peinent à dépasser les 1000W de consommation effective. Le gain de quelques images par seconde en jeu semble donc bien maigre au vu des dangers encourus.

Quels sont les risques réels pour le matériel ?

Les conséquences d'une telle manipulation sont potentiellement désastreuses. Le premier risque, et le plus évident, est l'annulation pure et simple de la garantie de la carte RTX 5090. Mais le danger matériel est bien plus préoccupant. Le fameux connecteur 12V-2x6, déjà sujet à des problèmes de surchauffe avec la limite standard de 600W, devient une véritable bombe à retardement. Le pousser à près de 1000W augmente de manière exponentielle le risque de le voir fondre, voire de provoquer un risque d'incendie.

Cet overclocking extrême exige des précautions hors normes, comme un système de refroidissement extrême (watercooling sur mesure ou azote liquide, LN2) et une alimentation capable de fournir une telle puissance de manière stable. Pour la grande majorité des utilisateurs, même les plus passionnés, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce BIOS est-il compatible avec toutes les RTX 5090 ?

Il a été testé sur des modèles non-ASUS comme ceux de Gigabyte, mais sa compatibilité n'est absolument pas garantie. Son installation reste une manipulation non officielle et extrêmement risquée qui peut rendre la carte graphique inutilisable de manière permanente.

Le gain de performance de 10% justifie-t-il le risque ?

Absolument pas pour un usage courant. Un gain de 10 à 20 images par seconde dans certains jeux ne justifie en aucun cas le risque de détruire un composant aussi coûteux, sans parler du danger pour le reste de l'ordinateur. Cette pratique est réservée aux overclockers professionnels visant des records mondiaux.

D'où provient exactement ce BIOS ?

Il a été spécifiquement développé pour une variante chinoise de la carte graphique, l'ASUS ROG Astral RTX 5090 D, un modèle qui a depuis été retiré du marché. Il n'a jamais été prévu pour être distribué au grand public.