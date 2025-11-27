C'est une sensation de déjà-vu dont les passionnés de hardware se seraient bien passés. On pensait que les histoires de plastique fondu et d'odeur de brûlé appartenaient au passé, enterrées avec les premières séries de la génération précédente.

Pourtant, à peine les premières unités livrées, des photos inquiétantes commencent à circuler sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Des utilisateurs malchanceux se retrouvent avec un matériel hors de prix littéralement soudé par la chaleur, relançant instantanément la polémique sur la sécurité des normes d'alimentation actuelles.

Un lancement gâché par une odeur de plastique brûlé ?

Les témoignages sont formels et les images parlent d'elles-mêmes. Un utilisateur possédant une Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid a partagé sa mésaventure : son câble s'est tellement échauffé qu'il a fusionné avec le port de la carte, rendant tout débranchement impossible sans arracher les composants. Ce n'est pas un cas isolé, puisque d'autres incidents similaires ont été signalés chez MSI.

Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que ces incidents surviennent sur du matériel neuf, censé être le fleuron technologique de l'année. La RTX 5090 demande une quantité d'énergie phénoménale, pouvant grimper jusqu'à 600 watts, ce qui met une pression énorme sur la connectique. Voir des composants noircis après seulement quelques jours d'utilisation soulève des questions légitimes sur la marge de sécurité réelle offerte par ces produits grand public.

Le nouveau standard est-il vraiment plus sûr ?

Pourtant, sur le papier, tout avait été revu et corrigé. Nvidia et ses partenaires ont introduit le connecteur 12V-2x6, une évolution du controversé 12VHPWR, spécifiquement conçu pour éviter ce genre de désastre. Les broches de détection ont été raccourcies pour couper le courant si le câble n'est pas enfoncé à fond, une sécurité "idiot-proof" en théorie.

Malgré ces précautions d'ingénierie, la réalité du terrain semble plus cruelle. Que ce soit à cause d'un défaut de fabrication, d'une mauvaise insertion par l'utilisateur ou d'une faiblesse structurelle face à l'ampérage, le résultat est le même : le plastique fond. Cela suggère que la marge d'erreur reste incroyablement fine et que la dissipation thermique au niveau de la prise reste un point critique non résolu pour cette génération de GPU.

Comment éviter que votre PC ne parte en fumée ?

Face à ce risque, la paranoïa n'est pas la solution, mais la prudence est de mise. Les experts recommandent de vérifier scrupuleusement votre alimentation et surtout la qualité des câbles utilisés. Il est impératif d'utiliser les câbles natifs fournis avec les blocs ATX 3.0 ou 3.1 récents et d'éviter les adaptateurs douteux.

L'étape cruciale reste le branchement physique : il faut entendre un "clic" audible et vérifier qu'il n'y a aucun espace visible entre la prise et le port. De plus, il faut absolument éviter de plier le câble trop près du connecteur, une contrainte mécanique qui peut désaligner les broches internes et provoquer cet échauffement fatal. En attendant une éventuelle réaction officielle des constructeurs, surveillez vos températures et vos tensions comme le lait sur le feu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le connecteur utilisé sur la RTX 5090 ?



La carte utilise le nouveau standard 12V-2x6, qui est une version révisée et théoriquement plus sûre du connecteur 12VHPWR vu sur les RTX 4090

Est-ce que la garantie couvre ce type de dommage ?



Généralement oui, les constructeurs comme Zotac ou MSI prennent en charge ces pannes via le RMA, mais cela dépend de l'analyse faite par le SAV (erreur utilisateur ou défaut produit).

Faut-il changer son alimentation pour une RTX 5090 ?



Il est fortement recommandé d'avoir une alimentation ATX 3.0 ou supérieure de 1000W minimum, avec un câble natif dédié, pour éviter d'utiliser des adaptateurs qui multiplient les points de résistance.