On pensait que la guerre des ports était terminée avec la capitulation d'Apple sur l'iPhone, mais c'était mal connaître la ténacité des régulateurs de Bruxelles. Ce 24 novembre, un nouveau règlement est tombé, visant cette fois ces insupportables briques noires qui s'accumulent derrière nos meubles TV.

L'objectif est simple : standardiser l'alimentation de tout ce qui consomme moins de 120 watts dans la maison, pour en finir définitivement avec l'anarchie des connectiques propriétaires qui polluent nos vies et la planète.

Quels sont les appareils qui vont devoir changer de prise ?

Le champ d'application est vaste, bien plus que lors des rounds précédents, car cette fois l'Europe cible directement les équipements qui restaient jusqu'ici dans l'angle mort de la législation. Sont concernés vos box Internet, routeurs Wi-Fi, répéteurs, mais aussi les écrans d'ordinateur et les consoles de jeux compactes, tant qu'ils utilisent une alimentation externe.

L'idée directrice est de faire passer la part de ces alimentations non-standards de 50 % aujourd'hui à moins de 15 % d'ici quatre ans. C'est une petite révolution pour le consommateur qui n'aura plus besoin de chercher la référence exacte "12V 2A embout rond 5mm" sur internet quand son modem rendra l'âme un dimanche soir.

La fin du câble soudé est-elle la vraie bonne nouvelle ?

Absolument, car c'est là que réside le véritable gain écologique et économique pour les foyers. Jusqu'à présent, si votre animal de compagnie mordillait le fil de votre Livebox, vous étiez contraint de jeter l'intégralité du bloc secteur, ce qui constitue une aberration environnementale totale. Avec cette nouvelle norme, les chargeurs devront obligatoirement proposer un port femelle et un câble séparé.

Cela signifie qu'en cas de pépin, il suffira de remplacer le câble pour quelques euros au supermarché du coin, sans toucher au transformateur. C'est du bon sens pur qui met fin à une conception jetable qui durait depuis des décennies.

Les constructeurs peuvent-ils contourner la règle ?

Il y a une nuance de taille qu'il faut comprendre : l'obligation porte sur le bloc qui se branche au mur, pas nécessairement sur l'appareil lui-même. Un fabricant pourra donc toujours vendre un Chargeur respectant la norme avec un port USB-C standard, mais y joindre un câble "USB-C vers Propriétaire" pour se connecter à son produit spécifique.

C'est une faille légale, certes, mais cela garantit au moins que la source d'énergie (la brique) reste universelle et réutilisable pour d'autres gadgets, ce qui représente déjà un pas de géant vers l'interopérabilité totale de nos équipements.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette obligation entrera-t-elle en vigueur ?



La date butoir est fixée à la fin de l'année 2028. Les constructeurs ont donc encore quelques années devant eux pour écouler leurs stocks actuels et adapter leurs lignes de production.

Y a-t-il des exceptions pour certains objets ?



Oui, tout ce qui touche à l'eau ou à l'extérieur est exempté pour des raisons de sécurité évidentes. Vos brosses à dents électriques, rasoirs et outils de jardin puissants (plus de 7,2 volts) pourront conserver leurs connectiques étanches spécifiques.

Pourra-t-on utiliser un chargeur de PC pour sa box ?



En théorie, oui. Si la puissance délivrée (en watts) est suffisante, un bloc d'alimentation USB-C unique pourra servir indifféremment pour votre ordinateur portable, votre routeur ou votre console.