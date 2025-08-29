L'expérience immersive promise par les cartes graphiques haut de gamme a pris un sens un peu trop littéral pour un utilisateur de Reddit. En plein travail sur un montage vidéo, sa PNY GeForce RTX 5090 a décidé de produire son propre spectacle pyrotechnique : un bruit de pétard, des étincelles, de la fumée et une forte odeur de brûlé. Le coupable ? Un simple condensateur qui, en explosant, a libéré une force impressionnante.

Quelles sont les circonstances exactes de cet incident ?

Le témoignage de l'utilisateur "RoboDogRush" fait froid dans le dos. Réveillé en sursaut à deux heures du matin par une détonation, il a vu son écran devenir noir tandis que son boîtier crachait de la fumée. Après avoir laissé le chaos retomber, il a inspecté sa carte graphique et découvert le pot aux roses : un condensateur avait explosé avec une telle violence qu'il avait plié le dissipateur thermique situé juste au-dessus.

L'utilisateur précise que les conditions d'utilisation étaient optimales : la température ne dépassait pas 70°C, le boîtier était bien ventilé et l'alimentation était assurée par un bloc solide de 1300W via le câble 12VHPWR fourni.

Est-ce un problème isolé ou un défaut de conception ?

Si une explosion de ce type reste un cas rare, les problèmes de fiabilité des RTX 5090 sont devenus une blague récurrente sur les forums spécialisés. La plupart des cas médiatisés concernent les fameux connecteurs d'alimentation qui peuvent surchauffer et fondre. Cependant, cet incident prouve que la fragilité peut aussi venir d'ailleurs.

La consommation électrique extrême de ces cartes met tous les composants à rude épreuve. Le circuit imprimé et les soudures doivent supporter des courants très élevés, et la moindre faiblesse sur un composant, même un simple condensateur, peut entraîner une défaillance en cascade.

Qui est responsable : NVIDIA ou le fabricant PNY ?

La responsabilité est probablement partagée. NVIDIA conçoit l'architecture de référence et le processeur graphique, mais ce sont les marques partenaires comme PNY qui assemblent la carte finale. Elles sont responsables du choix de certains composants, comme les condensateurs, et de la qualité de l'assemblage. Un lot défectueux ou un composant sous-dimensionné peut être à l'origine du problème.

Dans ce cas, PNY a rapidement validé la prise en charge sous garantie de la carte défectueuse. Il n'en reste pas moins que pour un produit de luxe vendu à un prix exorbitant, ce genre d'incident est difficilement acceptable et entache la réputation de toute la gamme.

Foire Aux Questions (FAQ)

La carte graphique était-elle utilisée pour du jeu vidéo intensif ?

Non, et c'est ce qui rend l'incident particulièrement inquiétant. L'explosion s'est produite lors d'une session de montage vidéo, une tâche qui sollicite le GPU mais est généralement moins exigeante qu'une partie de jeu vidéo avec tous les réglages au maximum.

Le connecteur d'alimentation 12VHPWR est-il en cause ?

A priori, non. Le problème ne vient pas du câble ou du connecteur, mais bien d'un composant électronique soudé directement sur le circuit imprimé de la carte graphique. L'alimentation semble avoir été correctement installée par l'utilisateur.

Est-il dangereux d'acheter une carte graphique aussi puissante ?

Le risque d'un incident aussi spectaculaire reste statistiquement faible. Néanmoins, cela souligne l'importance d'investir dans une alimentation de très haute qualité, d'assurer une excellente ventilation de son boîtier et de surveiller régulièrement les températures de fonctionnement de son matériel.