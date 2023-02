Cette fois-ci, c'est bel et bien la fin pour Salto. Souvent présenté comme le Netflix à la française, le service né d'une initiative inédite entre les groupes TF1, M6 et France Télévisions n'accepte plus l'inscription de nouveaux abonnés. Surtout, Salto en profite pour faire ses adieux aux abonnés.

" Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto ", peut-on lire sur le site de Salto. " Merci à tous les abonnés Salto d'avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming made in France. "

La fermeture de Salto ne faisait plus véritablement l'ombre d'un doute, à la suite des désengagements successifs des groupes audiovisuels privés TF1 et M6, puis ultérieurement du groupe audiovisuel public France Télévisions.

Une alternative française à Netflix

Des informations de presse ont fait état de 200 millions d'euros de pertes pour Salto et d'une dissolution imminente, faute d'avoir trouvé un repreneur qui était encore espéré par France Télévisions. Le service avait tout de même réussi à séduire de l'ordre de 800 000 abonnés fin 2022.

Depuis plusieurs jours, des abonnés à Salto avaient pu constater un message pour les avertir de l'indisponibilité à l'avance des épisodes des séries " Demain nous appartient " et " Ici tout commence " de TF1.

À 7,99 € par mois, Salto a joué sur plusieurs tableaux avec un accès à des chaînes de télévision en direct et en replay, des films, des séries, des documentaires et des programmes de divertissement. Des séries parfois inédites et avec des saisons en intégralité, ainsi que des émissions en avant-première.

Une alliance trop complexe ?

De plus en plus, le sentiment était que les groupes impliqués misaient davantage sur leurs propres plateformes (MyTF1, 6play et France.tv). L'échec du projet de fusion entre TF1 et M6 a précipité les choses. Dans le cas contraire, TF1 et M6 auraient racheté la participation de France Télévisions dans Salto pour 45 millions d'euros.

À souligner que pour les abonnés actuels, une date de l'arrêt de Salto n'a pas encore été communiquée de manière officielle.

La semaine dernière, Le Figaro a indiqué que Salto devrait être placé sous peu en liquidation judiciaire. " Jusqu'à ce qu'elle mette la clé sous la porte, la gestion de l'entreprise sera confiée à un mandataire judiciaire. "